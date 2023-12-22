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Спикер нижегородского парламента назвал рост экономики главным итогом года - РИА Новости, 22.12.2023
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Нижегородская область
 
14:26 22.12.2023 (обновлено: 15:35 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/ekonomika-1917480088.html
Спикер нижегородского парламента назвал рост экономики главным итогом года
Спикер нижегородского парламента назвал рост экономики главным итогом года - РИА Новости, 22.12.2023
Спикер нижегородского парламента назвал рост экономики главным итогом года
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал развитие экономики региона главной победой уходящего года. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:26
2023-12-22T15:35
нижегородская область
экономика
нижегородская область
глеб никитин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал развитие экономики региона главной победой уходящего года. "Сегодня в регионе созданы условия для стабилизации и развития экономики. Вместе с правительством нам удалось своими решениями поддержать экономику. Вспомните, какие осторожные прогнозы давались в конце 2022 года - рост валового регионального продукта на 1%. Сейчас по факту мы имеем больше 10% по итогам 10 месяцев 2023 года", - сказал журналистам Люлин на итоговой пресс-конференции. Второй победой для Нижегородской области спикер регионального парламента назвал победу губернатора Глеба Никитина на выборах. "Регион никогда так динамично не развивался. Мы находимся в лидерах по многим направлениям", - подчеркнул Люлин. Говоря о мерах поддержки бизнеса, председатель законодательного собрания региона отметил, что в России создан целый комплекс мер господдержки - от грантов до льгот, а самым действенным инструментом для малого и среднего предпринимательства он назвал программу льготного кредитования Минэкономразвития. "За 10 месяцев этого года предприниматели заключили договоры на сумму более 12,3 миллиарда рублей. Это гораздо больше, чем в 2022 году. На уровне региона более 146 миллионов рублей направлено на гранты молодым и социальным предпринимателям в регионе. Множество льгот и преференций для нижегородских компаний. В целом благодаря такой поддержке растет количество субъектов МСП: за год их стало больше на 2,6 тысячи. С годами поддержка стала доступнее, все больше предпринимателей знают о своих возможностях", - подчеркнул Люлин.
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экономика, нижегородская область, глеб никитин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , россия
Нижегородская область, Экономика, Нижегородская область, Глеб Никитин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Россия

Спикер нижегородского парламента назвал рост экономики главным итогом года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал развитие экономики региона главной победой уходящего года.
"Сегодня в регионе созданы условия для стабилизации и развития экономики. Вместе с правительством нам удалось своими решениями поддержать экономику. Вспомните, какие осторожные прогнозы давались в конце 2022 года - рост валового регионального продукта на 1%. Сейчас по факту мы имеем больше 10% по итогам 10 месяцев 2023 года", - сказал журналистам Люлин на итоговой пресс-конференции.
Второй победой для Нижегородской области спикер регионального парламента назвал победу губернатора Глеба Никитина на выборах. "Регион никогда так динамично не развивался. Мы находимся в лидерах по многим направлениям", - подчеркнул Люлин.
Говоря о мерах поддержки бизнеса, председатель законодательного собрания региона отметил, что в России создан целый комплекс мер господдержки - от грантов до льгот, а самым действенным инструментом для малого и среднего предпринимательства он назвал программу льготного кредитования Минэкономразвития.
"За 10 месяцев этого года предприниматели заключили договоры на сумму более 12,3 миллиарда рублей. Это гораздо больше, чем в 2022 году. На уровне региона более 146 миллионов рублей направлено на гранты молодым и социальным предпринимателям в регионе. Множество льгот и преференций для нижегородских компаний. В целом благодаря такой поддержке растет количество субъектов МСП: за год их стало больше на 2,6 тысячи. С годами поддержка стала доступнее, все больше предпринимателей знают о своих возможностях", - подчеркнул Люлин.
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