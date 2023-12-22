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В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП - РИА Новости, 22.12.2023
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18:38 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/dtp-1917560162.html
В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП
В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП - РИА Новости, 22.12.2023
В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП
В казахстанской Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП, автобус врезался в людей, стоящих на остановке, трое человек погибли,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:38
2023-12-22T18:38
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АЛМА-АТА, 22 дек - РИА Новости. В казахстанской Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП, автобус врезался в людей, стоящих на остановке, трое человек погибли, сообщила в пятницу пресс-служба департамента полиции города. "Департамент полиции города Алматы сообщает, что сегодня, 22 декабря 2023 года, в 18 часов 15 минут пассажир автобуса 47-го маршрута (частный перевозчик ТОО "ДуманТрансКом") в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами", - говорится в сообщении. В результате ДТП три человека погибли, еще четверо получили повреждения и были госпитализированы. Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20231222/dtp-1917554492.html
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в мире, алма-ата, авто
В мире, Алма-Ата, Авто
В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП

В Алма-Ате пассажир напал на водителя автобуса, в произошедшем ДТП погибли трое

© AP Photo / Vladimir TretyakovАвтомобиль полиции в Алма-Ате
Автомобиль полиции в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Автомобиль полиции в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 22 дек - РИА Новости. В казахстанской Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП, автобус врезался в людей, стоящих на остановке, трое человек погибли, сообщила в пятницу пресс-служба департамента полиции города.
«
"Департамент полиции города Алматы сообщает, что сегодня, 22 декабря 2023 года, в 18 часов 15 минут пассажир автобуса 47-го маршрута (частный перевозчик ТОО "ДуманТрансКом") в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами", - говорится в сообщении.
В результате ДТП три человека погибли, еще четверо получили повреждения и были госпитализированы.
Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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