https://ria.ru/20231222/dtp-1917560162.html

В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП

В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП - РИА Новости, 22.12.2023

В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП

В казахстанской Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП, автобус врезался в людей, стоящих на остановке, трое человек погибли,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:38

2023-12-22T18:38

2023-12-22T18:38

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АЛМА-АТА, 22 дек - РИА Новости. В казахстанской Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП, автобус врезался в людей, стоящих на остановке, трое человек погибли, сообщила в пятницу пресс-служба департамента полиции города. "Департамент полиции города Алматы сообщает, что сегодня, 22 декабря 2023 года, в 18 часов 15 минут пассажир автобуса 47-го маршрута (частный перевозчик ТОО "ДуманТрансКом") в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами", - говорится в сообщении. В результате ДТП три человека погибли, еще четверо получили повреждения и были госпитализированы. Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20231222/dtp-1917554492.html

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в мире, алма-ата, авто