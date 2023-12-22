https://ria.ru/20231222/dtp-1917519678.html
В Дагестане водитель легковушки сбил инспектора ДПС
В Дагестане водитель легковушки сбил инспектора ДПС - РИА Новости, 22.12.2023
В Дагестане водитель легковушки сбил инспектора ДПС
Водитель легковушки сбил сотрудника ГИБДД на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пятницу в телеграм-канале пресс-службы следственного управления СК РФ по РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:14
2023-12-22T16:14
2023-12-22T16:14
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МАХАЧКАЛА, 22 дек - РИА Новости. Водитель легковушки сбил сотрудника ГИБДД на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пятницу в телеграм-канале пресс-службы следственного управления СК РФ по республике. "Двадцать первого декабря 2023 года в утреннее время на 748-м километре федеральной автодороги "Кавказ" водитель легкового автомобиля совершил наезд на инспектора полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан", – говорится в сообщении. Инспектора с различными травмами доставили в медучреждение. По факту произошедшего следователи проводят процессуальную проверку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане водитель легковушки сбил инспектора ДПС
Водитель легковушки сбил сотрудника ГИБДД на федеральной трассе в Дагестане