https://ria.ru/20231222/dtp-1917519678.html

В Дагестане водитель легковушки сбил инспектора ДПС

В Дагестане водитель легковушки сбил инспектора ДПС - РИА Новости, 22.12.2023

В Дагестане водитель легковушки сбил инспектора ДПС

Водитель легковушки сбил сотрудника ГИБДД на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пятницу в телеграм-канале пресс-службы следственного управления СК РФ по РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:14

2023-12-22T16:14

2023-12-22T16:14

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 22 дек - РИА Новости. Водитель легковушки сбил сотрудника ГИБДД на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пятницу в телеграм-канале пресс-службы следственного управления СК РФ по республике. "Двадцать первого декабря 2023 года в утреннее время на 748-м километре федеральной автодороги "Кавказ" водитель легкового автомобиля совершил наезд на инспектора полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан", – говорится в сообщении. Инспектора с различными травмами доставили в медучреждение. По факту произошедшего следователи проводят процессуальную проверку.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)