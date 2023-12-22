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Немецкий депутат случайно раскрыл секрет о цели Германии в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2023
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03:29 22.12.2023 (обновлено: 15:28 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/donbass-1917372489.html
Немецкий депутат случайно раскрыл секрет о цели Германии в Донбассе
Немецкий депутат случайно раскрыл секрет о цели Германии в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2023
Немецкий депутат случайно раскрыл секрет о цели Германии в Донбассе
Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из которых находятся в Донбассе, об этом заявил депутат... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T03:29
2023-12-22T15:28
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из которых находятся в Донбассе, об этом заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в беседе с изданием Tagesschau, которое входит в медиагруппу ARD."Если Европа хочет завершить энергетический переход, ей нужны собственные литиевые месторождения. Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецкой и Луганской областях", — цитирует депутата издание The Epoch Times.По словам политика, полный контроль России над этой территорией поставит Германию в зависимость, когда дело дойдет до создания электродвигателей для "энергетического перехода"."Возможная компромиссная линия будет означать отказ от этого региона. И это было бы победой (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина", — приводит издание слова политика.Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна быть готова выделить больше миллиардов евро на расходы на поддержку Украины, чем то, было заложено в бюджете на следующий год. По его словам, на фоне меняющейся международной ситуации поддержка Украины "не должна потерпеть неудачу", если Германия действительно серьезно относится к своим интересам.
https://ria.ru/20231222/zelenskaya-1917370103.html
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в мире, германия, европа, донбасс, роберт хабек, бундестаг германии, ard
В мире, Германия, Европа, Донбасс, Роберт Хабек, Бундестаг Германии, ARD
Немецкий депутат случайно раскрыл секрет о цели Германии в Донбассе

Депутат бундестага Кизеветтер: ЕС нужны залежи лития в Донбассе

CC BY-SA 4.0 / Büro Kiesewetter / Депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер
Депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Büro Kiesewetter /
Депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из которых находятся в Донбассе, об этом заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в беседе с изданием Tagesschau, которое входит в медиагруппу ARD.
"Если Европа хочет завершить энергетический переход, ей нужны собственные литиевые месторождения. Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецкой и Луганской областях", — цитирует депутата издание The Epoch Times.
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По словам политика, полный контроль России над этой территорией поставит Германию в зависимость, когда дело дойдет до создания электродвигателей для "энергетического перехода".
«
"Возможная компромиссная линия будет означать отказ от этого региона. И это было бы победой (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина", — приводит издание слова политика.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна быть готова выделить больше миллиардов евро на расходы на поддержку Украины, чем то, было заложено в бюджете на следующий год. По его словам, на фоне меняющейся международной ситуации поддержка Украины "не должна потерпеть неудачу", если Германия действительно серьезно относится к своим интересам.
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