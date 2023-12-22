https://ria.ru/20231222/donbass-1917372489.html
Немецкий депутат случайно раскрыл секрет о цели Германии в Донбассе
Немецкий депутат случайно раскрыл секрет о цели Германии в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2023
Немецкий депутат случайно раскрыл секрет о цели Германии в Донбассе
Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из которых находятся в Донбассе, об этом заявил депутат... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T03:29
2023-12-22T03:29
2023-12-22T15:28
в мире
германия
европа
донбасс
роберт хабек
бундестаг германии
ard
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917388338_0:42:1107:665_1920x0_80_0_0_d7b0363ce419be16b38988cab7d39954.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из которых находятся в Донбассе, об этом заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в беседе с изданием Tagesschau, которое входит в медиагруппу ARD."Если Европа хочет завершить энергетический переход, ей нужны собственные литиевые месторождения. Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецкой и Луганской областях", — цитирует депутата издание The Epoch Times.По словам политика, полный контроль России над этой территорией поставит Германию в зависимость, когда дело дойдет до создания электродвигателей для "энергетического перехода"."Возможная компромиссная линия будет означать отказ от этого региона. И это было бы победой (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина", — приводит издание слова политика.Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна быть готова выделить больше миллиардов евро на расходы на поддержку Украины, чем то, было заложено в бюджете на следующий год. По его словам, на фоне меняющейся международной ситуации поддержка Украины "не должна потерпеть неудачу", если Германия действительно серьезно относится к своим интересам.
https://ria.ru/20231222/zelenskaya-1917370103.html
https://ria.ru/20231221/aktivy-1917359703.html
германия
европа
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917388338_43:0:1103:795_1920x0_80_0_0_c1b8e0421fcb09c3d12001e96fbc4db9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, европа, донбасс, роберт хабек, бундестаг германии, ard
В мире, Германия, Европа, Донбасс, Роберт Хабек, Бундестаг Германии, ARD
Немецкий депутат случайно раскрыл секрет о цели Германии в Донбассе
Депутат бундестага Кизеветтер: ЕС нужны залежи лития в Донбассе