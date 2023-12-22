https://ria.ru/20231222/donbass-1917372489.html

Немецкий депутат случайно раскрыл секрет о цели Германии в Донбассе

Немецкий депутат случайно раскрыл секрет о цели Германии в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2023

Немецкий депутат случайно раскрыл секрет о цели Германии в Донбассе

Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из которых находятся в Донбассе, об этом заявил депутат... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T03:29

2023-12-22T03:29

2023-12-22T15:28

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из которых находятся в Донбассе, об этом заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в беседе с изданием Tagesschau, которое входит в медиагруппу ARD."Если Европа хочет завершить энергетический переход, ей нужны собственные литиевые месторождения. Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецкой и Луганской областях", — цитирует депутата издание The Epoch Times.По словам политика, полный контроль России над этой территорией поставит Германию в зависимость, когда дело дойдет до создания электродвигателей для "энергетического перехода"."Возможная компромиссная линия будет означать отказ от этого региона. И это было бы победой (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина", — приводит издание слова политика.Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна быть готова выделить больше миллиардов евро на расходы на поддержку Украины, чем то, было заложено в бюджете на следующий год. По его словам, на фоне меняющейся международной ситуации поддержка Украины "не должна потерпеть неудачу", если Германия действительно серьезно относится к своим интересам.

https://ria.ru/20231222/zelenskaya-1917370103.html

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в мире, германия, европа, донбасс, роберт хабек, бундестаг германии, ard