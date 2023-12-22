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Подмосковье стало лучшим регионом в стране по регистрации прав дольщиков

Подмосковье стало лучшим регионом в стране по регистрации прав дольщиков - РИА Новости, 22.12.2023

Подмосковье стало лучшим регионом в стране по регистрации прав дольщиков

Подмосковье показало лучшие результаты среди всех субъектов России по регистрации прав дольщиков, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:34

2023-12-22T15:34

2023-12-22T15:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подмосковье показало лучшие результаты среди всех субъектов России по регистрации прав дольщиков, сообщил телеканал "360".Новая схема регистрации прав дольщиков работает с лета 2022 года, и в текущем году ею воспользовались уже 45 тысяч человек. Изменения в законе дали возможность девелоперам самостоятельно регистрировать права собственности от имени дольщиков. Этот процесс занимает около суток, в то время как раньше на него уходило около недели.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)