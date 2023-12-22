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Подмосковье стало лучшим регионом в стране по регистрации прав дольщиков - РИА Новости, 22.12.2023
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Новости Подмосковья
 
15:34 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/dolschiki-1917506597.html
Подмосковье стало лучшим регионом в стране по регистрации прав дольщиков
Подмосковье стало лучшим регионом в стране по регистрации прав дольщиков - РИА Новости, 22.12.2023
Подмосковье стало лучшим регионом в стране по регистрации прав дольщиков
Подмосковье показало лучшие результаты среди всех субъектов России по регистрации прав дольщиков, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:34
2023-12-22T15:34
новости подмосковья
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подмосковье показало лучшие результаты среди всех субъектов России по регистрации прав дольщиков, сообщил телеканал "360".Новая схема регистрации прав дольщиков работает с лета 2022 года, и в текущем году ею воспользовались уже 45 тысяч человек. Изменения в законе дали возможность девелоперам самостоятельно регистрировать права собственности от имени дольщиков. Этот процесс занимает около суток, в то время как раньше на него уходило около недели.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье стало лучшим регионом в стране по регистрации прав дольщиков

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОбъекты компании Urban Group
Объекты компании Urban Group - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подмосковье показало лучшие результаты среди всех субъектов России по регистрации прав дольщиков, сообщил телеканал "360".
Новая схема регистрации прав дольщиков работает с лета 2022 года, и в текущем году ею воспользовались уже 45 тысяч человек. Изменения в законе дали возможность девелоперам самостоятельно регистрировать права собственности от имени дольщиков. Этот процесс занимает около суток, в то время как раньше на него уходило около недели.
 
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