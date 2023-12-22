https://ria.ru/20231222/dizayn-1917423361.html
В проекте "Фабрика дизайна 2.0" за год поучаствовали более 600 дизайнеров
В проекте "Фабрика дизайна 2.0" за год поучаствовали более 600 дизайнеров - РИА Новости, 22.12.2023
В проекте "Фабрика дизайна 2.0" за год поучаствовали более 600 дизайнеров
Более 600 дизайнеров из 51 региона РФ приняли участие в крупнейшем проекте Агентства креативных индустрий "Фабрика дизайна 2.0" в 2023 году, сообщили РИА... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:36
2023-12-22T11:36
2023-12-22T11:37
культура
россия
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 600 дизайнеров из 51 региона РФ приняли участие в крупнейшем проекте Агентства креативных индустрий "Фабрика дизайна 2.0" в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. "За год проект "Фабрика дизайна 2.0" реализовал четыре трека – "Технологический суверенитет", "Экспорт", "Быт", "Устойчивость". Всего было представлено 359 задач от 190 компаний-заказчиков. В мероприятиях приняли участие 660 дизайнеров из 51 региона России", – рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, чьи слова приводят в пресс-службе. Отмечается, что за два года в программе проекта приняли участие 70 российских регионов, объединив 265 заказчиков и около тысячи дизайнеров. "Финалисты треков "Быт" и "Устойчивость" в итоговой программе представили дизайн таких предметов, как модульные апартаменты для Арктической зоны, бионический дом-конструктор, кастомизированную мебель разного назначения, сувениры об античном наследии России, космические часы, сумки для дронов, очки для стимуляции циркадных ритмов и многое другое", - рассказали в департаменте. В ведомстве уточнили, что главными темами обсуждений стали тренды в решениях – адаптивность, модульность, сценарии; предметный дизайн между идентичностями, игрой и сценариями и тренды промышленного дизайна. "Фабрика дизайна" - один из ключевых проектов Агентства креативных индустрий. Конкурс направлен на решение основной задачи по включению индустриального дизайна в производственные цепочки российских промышленных компаний, создания качественных оригинальных импортозамещающих дизайн-решений для отечественных производителей, а также выстраивания коммуникаций между дизайнерами и крупными заказчиками.
https://ria.ru/20230629/dizayn-1881198934.html
https://ria.ru/20230822/kurs-1891488736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
Культура, Россия, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)
В проекте "Фабрика дизайна 2.0" за год поучаствовали более 600 дизайнеров
В проекте "Фабрика дизайна 2.0" в 2023 году приняли участие более 600 дизайнеров
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 600 дизайнеров из 51 региона РФ приняли участие в крупнейшем проекте Агентства креативных индустрий "Фабрика дизайна 2.0" в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
"За год проект "Фабрика дизайна 2.0" реализовал четыре трека – "Технологический суверенитет", "Экспорт", "Быт", "Устойчивость". Всего было представлено 359 задач от 190 компаний-заказчиков. В мероприятиях приняли участие 660 дизайнеров из 51 региона России", – рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин
, чьи слова приводят в пресс-службе.
Отмечается, что за два года в программе проекта приняли участие 70 российских регионов, объединив 265 заказчиков и около тысячи дизайнеров.
"Финалисты треков "Быт" и "Устойчивость" в итоговой программе представили дизайн таких предметов, как модульные апартаменты для Арктической зоны, бионический дом-конструктор, кастомизированную мебель разного назначения, сувениры об античном наследии России, космические часы, сумки для дронов, очки для стимуляции циркадных ритмов и многое другое", - рассказали в департаменте.
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В ведомстве уточнили, что главными темами обсуждений стали тренды в решениях – адаптивность, модульность, сценарии; предметный дизайн между идентичностями, игрой и сценариями и тренды промышленного дизайна.
"Фабрика дизайна" - один из ключевых проектов Агентства креативных индустрий. Конкурс направлен на решение основной задачи по включению индустриального дизайна в производственные цепочки российских промышленных компаний, создания качественных оригинальных импортозамещающих дизайн-решений для отечественных производителей, а также выстраивания коммуникаций между дизайнерами и крупными заказчиками.
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