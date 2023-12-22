https://ria.ru/20231222/dizayn-1917423361.html

В проекте "Фабрика дизайна 2.0" за год поучаствовали более 600 дизайнеров

В проекте "Фабрика дизайна 2.0" за год поучаствовали более 600 дизайнеров - РИА Новости, 22.12.2023

В проекте "Фабрика дизайна 2.0" за год поучаствовали более 600 дизайнеров

Более 600 дизайнеров из 51 региона РФ приняли участие в крупнейшем проекте Агентства креативных индустрий "Фабрика дизайна 2.0" в 2023 году, сообщили РИА... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:36

2023-12-22T11:36

2023-12-22T11:37

культура

россия

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 600 дизайнеров из 51 региона РФ приняли участие в крупнейшем проекте Агентства креативных индустрий "Фабрика дизайна 2.0" в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. "За год проект "Фабрика дизайна 2.0" реализовал четыре трека – "Технологический суверенитет", "Экспорт", "Быт", "Устойчивость". Всего было представлено 359 задач от 190 компаний-заказчиков. В мероприятиях приняли участие 660 дизайнеров из 51 региона России", – рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, чьи слова приводят в пресс-службе. Отмечается, что за два года в программе проекта приняли участие 70 российских регионов, объединив 265 заказчиков и около тысячи дизайнеров. "Финалисты треков "Быт" и "Устойчивость" в итоговой программе представили дизайн таких предметов, как модульные апартаменты для Арктической зоны, бионический дом-конструктор, кастомизированную мебель разного назначения, сувениры об античном наследии России, космические часы, сумки для дронов, очки для стимуляции циркадных ритмов и многое другое", - рассказали в департаменте. В ведомстве уточнили, что главными темами обсуждений стали тренды в решениях – адаптивность, модульность, сценарии; предметный дизайн между идентичностями, игрой и сценариями и тренды промышленного дизайна. "Фабрика дизайна" - один из ключевых проектов Агентства креативных индустрий. Конкурс направлен на решение основной задачи по включению индустриального дизайна в производственные цепочки российских промышленных компаний, создания качественных оригинальных импортозамещающих дизайн-решений для отечественных производителей, а также выстраивания коммуникаций между дизайнерами и крупными заказчиками.

https://ria.ru/20230629/dizayn-1881198934.html

https://ria.ru/20230822/kurs-1891488736.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)