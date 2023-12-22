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Экс-участницу "Битвы экстрасенсов" оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 22.12.2023
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18:58 22.12.2023 (обновлено: 20:25 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/diskreditatsiya-1917563802.html
Экс-участницу "Битвы экстрасенсов" оштрафовали за дискредитацию ВС России
Экс-участницу "Битвы экстрасенсов" оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 22.12.2023
Экс-участницу "Битвы экстрасенсов" оштрафовали за дискредитацию ВС России
Евпаторийский городской суд в Крыму оштрафовал бывшую участницу телепроекта "Битва экстрасенсов" за дискредитацию российских военных, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:58
2023-12-22T20:25
происшествия
россия
евпатория
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Евпаторийский городской суд в Крыму оштрафовал бывшую участницу телепроекта "Битва экстрасенсов" за дискредитацию российских военных, сообщила пресс-служба суда. "Евпаторийский городской суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении жительницы города Евпатории — блогера и бывшей участницы телепроекта "Битва экстрасенсов", — говорится в публикации.По данным судебной инстанции, женщина размещала в соцсетях и в своем личном аккаунте материалы, дискредитирующие Вооруженные силы.&quot;В ходе рассмотрения дела правонарушитель вину не отрицала&quot;, — уточнили в пресс-службе.Суд признал женщину виновной по двум статьям Административного кодекса: публичная дискредитация Вооруженных сил — штраф составил 30 тысяч рублей, а также публичное демонстрирование запрещенной атрибутики — штраф в размере двух тысяч рублей.
https://ria.ru/20231222/diskreditatsiya-1917409189.html
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происшествия, россия, евпатория, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Евпатория, Вооруженные силы РФ
Экс-участницу "Битвы экстрасенсов" оштрафовали за дискредитацию ВС России

В Крыму экс-участницу "Битвы экстрасенсов" оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

© Fotolia / Sebastian DudaВ зале судебных заседаний
В зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Fotolia / Sebastian Duda
В зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Евпаторийский городской суд в Крыму оштрафовал бывшую участницу телепроекта "Битва экстрасенсов" за дискредитацию российских военных, сообщила пресс-служба суда.
"Евпаторийский городской суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении жительницы города Евпатории — блогера и бывшей участницы телепроекта "Битва экстрасенсов", — говорится в публикации.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии
Вчера, 10:58
По данным судебной инстанции, женщина размещала в соцсетях и в своем личном аккаунте материалы, дискредитирующие Вооруженные силы.
«

"В ходе рассмотрения дела правонарушитель вину не отрицала", — уточнили в пресс-службе.

Суд признал женщину виновной по двум статьям Административного кодекса: публичная дискредитация Вооруженных сил — штраф составил 30 тысяч рублей, а также публичное демонстрирование запрещенной атрибутики — штраф в размере двух тысяч рублей.
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ПроисшествияРоссияЕвпаторияВооруженные силы РФ
 
 
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