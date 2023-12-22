https://ria.ru/20231222/diskreditatsiya-1917563802.html

Экс-участницу "Битвы экстрасенсов" оштрафовали за дискредитацию ВС России

Экс-участницу "Битвы экстрасенсов" оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 22.12.2023

Экс-участницу "Битвы экстрасенсов" оштрафовали за дискредитацию ВС России

Евпаторийский городской суд в Крыму оштрафовал бывшую участницу телепроекта "Битва экстрасенсов" за дискредитацию российских военных, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:58

2023-12-22T18:58

2023-12-22T20:25

происшествия

россия

евпатория

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Евпаторийский городской суд в Крыму оштрафовал бывшую участницу телепроекта "Битва экстрасенсов" за дискредитацию российских военных, сообщила пресс-служба суда. "Евпаторийский городской суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении жительницы города Евпатории — блогера и бывшей участницы телепроекта "Битва экстрасенсов", — говорится в публикации.По данным судебной инстанции, женщина размещала в соцсетях и в своем личном аккаунте материалы, дискредитирующие Вооруженные силы."В ходе рассмотрения дела правонарушитель вину не отрицала", — уточнили в пресс-службе.Суд признал женщину виновной по двум статьям Административного кодекса: публичная дискредитация Вооруженных сил — штраф составил 30 тысяч рублей, а также публичное демонстрирование запрещенной атрибутики — штраф в размере двух тысяч рублей.

https://ria.ru/20231222/diskreditatsiya-1917409189.html

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происшествия, россия, евпатория, вооруженные силы рф