https://ria.ru/20231222/diskreditatsiya-1917409189.html

Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии

Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 22.12.2023

Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии

Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* за дискредитацию российской армии,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:58

2023-12-22T10:58

2023-12-22T11:02

москва

россия

украина

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происшествия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Мунтяна П.А.* виновным по части 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ - ред.) и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно. В апреле Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231128/diskreditatsiya-1912498980.html

москва

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, украина, youtube, происшествия