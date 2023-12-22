https://ria.ru/20231222/diskreditatsiya-1917409189.html
Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии
Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 22.12.2023
Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии
Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* за дискредитацию российской армии,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:58
2023-12-22T10:58
2023-12-22T11:02
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Мунтяна П.А.* виновным по части 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ - ред.) и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно. В апреле Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231128/diskreditatsiya-1912498980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, youtube, происшествия
Москва, Россия, Украина, YouTube, Происшествия
Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии
Создателя Mr. Freeman оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии