Рейтинг@Mail.ru
Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 22.12.2023 (обновлено: 11:02 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/diskreditatsiya-1917409189.html
Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии
Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 22.12.2023
Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии
Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* за дискредитацию российской армии,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:58
2023-12-22T11:02
москва
россия
украина
youtube
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Мунтяна П.А.* виновным по части 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ - ред.) и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно. В апреле Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231128/diskreditatsiya-1912498980.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, украина, youtube, происшествия
Москва, Россия, Украина, YouTube, Происшествия
Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии

Создателя Mr. Freeman оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Мунтяна П.А.* виновным по части 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ - ред.) и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.
В апреле Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
На уроженца Ивановской области возбудили дело после дискредитации армии
28 ноября, 21:09
 
МоскваРоссияУкраинаYouTubeПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала