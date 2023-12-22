https://ria.ru/20231222/chibis-1917499013.html

Чибис рассказал о потенциале Мурманской области на Дне региона на ВДНХ

Чибис рассказал о потенциале Мурманской области на Дне региона на ВДНХ - РИА Новости, 22.12.2023

Чибис рассказал о потенциале Мурманской области на Дне региона на ВДНХ

Губернатор Андрей Чибис в пятницу дал старт Дню Мурманской области на международной выставке "Россия" на ВДНХ и рассказал об уникальной ресурсной базе,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:07

2023-12-22T15:07

2023-12-22T15:07

мурманская область

экономика

мурманская область

андрей чибис

россия

выставка-форум "россия"

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МУРМАНСК, 22 дек – РИА Новости. Губернатор Андрей Чибис в пятницу дал старт Дню Мурманской области на международной выставке "Россия" на ВДНХ и рассказал об уникальной ресурсной базе, энергетическом потенциале и крупнейшем транспортном узле, сообщило министерство информационной политики региона. "Отличительная черта Кольского Заполярья – сильная и развивающаяся экономика. За четыре года темп роста инвестиций – 116%. Это, между прочим, второе место в Северо-Западном федеральном округе. Валовый региональный продукт вырос в 2,5 раза, в сумме инвестиции в Кольское Заполярье составили почти триллион рублей", – сообщил глава региона, слова которого приводятся в сообщении. Также Чибис отметил, что Мурманская область остаётся абсолютным лидером по количеству резидентов АЗРФ. Вместе с резидентами территории опережающего развития "Столица Арктики" сейчас их свыше 220, и создано уже 4,5 тысячи рабочих мест. Это как небольшие предприятия, так и крупные проекты, важные для всей России. "Мурманская область – территория развития масштабных проектов. Президентом России Владимиром Путиным приняты все решения о газификации региона, мы уже приступили к реализации. В планах Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, Мурманского СПГ и "Новатэка" – построить СПГ-завод мощностью 20 миллионов тонн в год. Совсем недавно мы запустили Мурманский транспортный узел", – рассказал Чибис. Кроме того, в этом году подписаны соглашения на переработку лития в Колмозерском и Полмостундровском месторождениях – в Кольском Заполярье сосредоточено более половины российских запасов лития. "Ресурсная база региона велика, у нас располагается более 60 крупных месторождений. Далеко не исчерпан и ресурсный потенциал Мурманской области по разным полезным ископаемым", – подчеркнул губернатор. Мурманская область – ворота Северного морского пути, главной судоходной артерии России. По ней расстояние из европейской части России на Восток короче почти вдвое. База атомного ледокольного флота России – все атомные ледоколы страны, которые имеют порт приписки Мурманск и обеспечивают круглогодичную навигацию по Севморпути. Мурманск входит в топ-5 портов России по грузообороту. Это единственный порт в Арктике с приростом по этому показателю. Грузопоток по Северному морскому пути в 2023 году вырос на 3,2% и составил 53 миллиона тонн. В Мурманской области помимо национальных проектов действует стратегический план "На Севере – жить", направленный на развитие региона. Он создан на основе более 500 тысяч предложений жителей региона. Губернатор подчеркнул, что это идеология и философия команды правительства Мурманской области. Благодаря реализации плана область становится комфортной и привлекательной для жизни, в том числе для специалистов из других субъектов нашей страны, которые приезжают на Крайний Север жить и работать. Он отметил, что Мурманскую область за её уникальную природу, вкусную арктическую кухню и достопримечательности полюбили туристы. В прошлом году турпоток составил 540 тысяч гостей, рост – 25%. Однако в регион едут не только отдыхать. "За четыре года нам удалось на треть снизить поток тех, кто уезжает. По данным за 9 месяцев этого года, впервые с 90-х годов в Мурманскую область приехало на 800 человек жить и работать больше, чем уехало из региона. Это наша общая победа", - пояснил Чибис и выразил надежду на то, что при активной работе промышленных партнёров, трудовых коллективов, поддержке федерального центра региону удастся сохранить этот тренд и сделать Мурманскую область, как и российскую Арктику и всю страну, ещё привлекательнее и мощнее.

https://ria.ru/20231211/aglomeratsii-1915192792.html

https://ria.ru/20231219/avtobus-1916811774.html

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экономика, мурманская область, андрей чибис, россия, выставка-форум "россия"