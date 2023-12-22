Чернышенко на "Елке желаний" исполнит мечту мальчика из Астрахани
Чернышенко исполнит мечту мальчика из Астрахани посетить выставку-форум "Россия"
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту Захара из Астраханской области, который мечтает посетить выставку-форум "Россия".
"Захар, Астраханская область, город Астрахань, девять лет. Мечтает посетить международную выставку-форум "Россия" в Москве. Захар, ... я сам только что вернулся с этой выставки, замечательное желание, конечно, увидеть не только наши прошлые достижения и текущие, которыми мы гордимся, но и устремление в будущее, оставят незабываемые впечатления для тебя и для всей твоей семьи, так что мы тебя приглашаем и обязательно исполним твое желание. В ближайшие дни постараемся с тобой связаться", - сказал Чернышенко.
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.