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Чернышенко на "Елке желаний" исполнит мечту мальчика из Астрахани - РИА Новости, 22.12.2023
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10:58 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/chernyshenko-1917408930.html
Чернышенко на "Елке желаний" исполнит мечту мальчика из Астрахани
Чернышенко на "Елке желаний" исполнит мечту мальчика из Астрахани - РИА Новости, 22.12.2023
Чернышенко на "Елке желаний" исполнит мечту мальчика из Астрахани
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту Захара из Астраханской области, который мечтает посетить выставку-форум... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:58
2023-12-22T10:58
общество
астрахань
дмитрий чернышенко
елка желаний
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту Захара из Астраханской области, который мечтает посетить выставку-форум "Россия". "Захар, Астраханская область, город Астрахань, девять лет. Мечтает посетить международную выставку-форум "Россия" в Москве. Захар, ... я сам только что вернулся с этой выставки, замечательное желание, конечно, увидеть не только наши прошлые достижения и текущие, которыми мы гордимся, но и устремление в будущее, оставят незабываемые впечатления для тебя и для всей твоей семьи, так что мы тебя приглашаем и обязательно исполним твое желание. В ближайшие дни постараемся с тобой связаться", - сказал Чернышенко. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
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общество, астрахань, дмитрий чернышенко, елка желаний
Общество, Астрахань, Дмитрий Чернышенко, Елка желаний
Чернышенко на "Елке желаний" исполнит мечту мальчика из Астрахани

Чернышенко исполнит мечту мальчика из Астрахани посетить выставку-форум "Россия"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту Захара из Астраханской области, который мечтает посетить выставку-форум "Россия".
"Захар, Астраханская область, город Астрахань, девять лет. Мечтает посетить международную выставку-форум "Россия" в Москве. Захар, ... я сам только что вернулся с этой выставки, замечательное желание, конечно, увидеть не только наши прошлые достижения и текущие, которыми мы гордимся, но и устремление в будущее, оставят незабываемые впечатления для тебя и для всей твоей семьи, так что мы тебя приглашаем и обязательно исполним твое желание. В ближайшие дни постараемся с тобой связаться", - сказал Чернышенко.
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
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ОбществоАстраханьДмитрий ЧернышенкоЕлка желаний
 
 
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