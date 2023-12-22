https://ria.ru/20231222/chernyshenko-1917408930.html

Чернышенко на "Елке желаний" исполнит мечту мальчика из Астрахани

Чернышенко на "Елке желаний" исполнит мечту мальчика из Астрахани - РИА Новости, 22.12.2023

Чернышенко на "Елке желаний" исполнит мечту мальчика из Астрахани

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту Захара из Астраханской области, который мечтает посетить выставку-форум... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:58

2023-12-22T10:58

2023-12-22T10:58

общество

астрахань

дмитрий чернышенко

елка желаний

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту Захара из Астраханской области, который мечтает посетить выставку-форум "Россия". "Захар, Астраханская область, город Астрахань, девять лет. Мечтает посетить международную выставку-форум "Россия" в Москве. Захар, ... я сам только что вернулся с этой выставки, замечательное желание, конечно, увидеть не только наши прошлые достижения и текущие, которыми мы гордимся, но и устремление в будущее, оставят незабываемые впечатления для тебя и для всей твоей семьи, так что мы тебя приглашаем и обязательно исполним твое желание. В ближайшие дни постараемся с тобой связаться", - сказал Чернышенко. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20231221/shkolnitsa-1917271897.html

астрахань

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Влада Копылова

общество, астрахань, дмитрий чернышенко, елка желаний