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В Челябинске мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, упал с 24-го этажа - РИА Новости, 22.12.2023
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08:20 22.12.2023 (обновлено: 15:21 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/chelyabinsk-1917384443.html
В Челябинске мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, упал с 24-го этажа
В Челябинске мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, упал с 24-го этажа - РИА Новости, 22.12.2023
В Челябинске мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, упал с 24-го этажа
В Челябинске мужчина 1974 года рождения, который должен был в костюме Деда Мороза поздравить детей с Новым годом, сорвался с 24-го этажа и погиб, сообщили РИА... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T08:20
2023-12-22T15:21
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек — РИА Новости. В Челябинске мужчина 1974 года рождения, который должен был в костюме Деда Мороза поздравить детей с Новым годом, сорвался с 24-го этажа и погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона."Во дворе дома 7 по улице Лесопарковой обнаружен труп мужчины, который выпал с общего балкона дома, расположенного на 24-м этаже, в результате нарушения правил безопасности при оказании услуг развлекательного характера", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что детский праздник организовала управляющая компания, прокуратура даст оценку ее действиям.Накануне в одном из челябинских Telegram-каналов опубликовали видео, на котором мужчина в костюме Деда Мороза перелезает через балкон многоэтажного дома, держась за веревку, но в какой-то момент отпускает ее и падает.Во дворе стоят взрослые и дети, наблюдающие за происходящим. По данным местных СМИ, мужчина должен был спуститься во двор на детский праздник. В региональном следственном управлении СК РИА Новости сообщили, что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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происшествия, челябинск
Происшествия, Челябинск
В Челябинске мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, упал с 24-го этажа

Житель Челябинска, одетый в костюм Деда Мороза, погиб, упав с 24-го этажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек — РИА Новости. В Челябинске мужчина 1974 года рождения, который должен был в костюме Деда Мороза поздравить детей с Новым годом, сорвался с 24-го этажа и погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
«
"Во дворе дома 7 по улице Лесопарковой обнаружен труп мужчины, который выпал с общего балкона дома, расположенного на 24-м этаже, в результате нарушения правил безопасности при оказании услуг развлекательного характера", — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что детский праздник организовала управляющая компания, прокуратура даст оценку ее действиям.
Накануне в одном из челябинских Telegram-каналов опубликовали видео, на котором мужчина в костюме Деда Мороза перелезает через балкон многоэтажного дома, держась за веревку, но в какой-то момент отпускает ее и падает.
Во дворе стоят взрослые и дети, наблюдающие за происходящим. По данным местных СМИ, мужчина должен был спуститься во двор на детский праздник.
В региональном следственном управлении СК РИА Новости сообщили, что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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