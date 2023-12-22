https://ria.ru/20231222/chelyabinsk-1917384443.html

В Челябинске мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, упал с 24-го этажа

В Челябинске мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, упал с 24-го этажа - РИА Новости, 22.12.2023

В Челябинске мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, упал с 24-го этажа

В Челябинске мужчина 1974 года рождения, который должен был в костюме Деда Мороза поздравить детей с Новым годом, сорвался с 24-го этажа и погиб, сообщили РИА... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:20

2023-12-22T08:20

2023-12-22T15:21

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек — РИА Новости. В Челябинске мужчина 1974 года рождения, который должен был в костюме Деда Мороза поздравить детей с Новым годом, сорвался с 24-го этажа и погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона."Во дворе дома 7 по улице Лесопарковой обнаружен труп мужчины, который выпал с общего балкона дома, расположенного на 24-м этаже, в результате нарушения правил безопасности при оказании услуг развлекательного характера", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что детский праздник организовала управляющая компания, прокуратура даст оценку ее действиям.Накануне в одном из челябинских Telegram-каналов опубликовали видео, на котором мужчина в костюме Деда Мороза перелезает через балкон многоэтажного дома, держась за веревку, но в какой-то момент отпускает ее и падает.Во дворе стоят взрослые и дети, наблюдающие за происходящим. По данным местных СМИ, мужчина должен был спуститься во двор на детский праздник. В региональном следственном управлении СК РИА Новости сообщили, что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20231221/petarda-1917343534.html

челябинск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, челябинск