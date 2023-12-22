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В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге
В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге - РИА Новости, 22.12.2023
В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге
Пятница, 22 декабря, объявлена в Чехии днем траура в связи с гибелью 14 человек в Карловом университете в Праге, сообщил премьер Петр Фиала. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T01:26
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ПРАГА, 22 дек – РИА Новости. Пятница, 22 декабря, объявлена в Чехии днем траура в связи с гибелью 14 человек в Карловом университете в Праге, сообщил премьер Петр Фиала. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства Чехии. В четверг 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха. По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 человек ранены, причем 11 из них находятся в тяжелом состоянии. По данным полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством. "Все граждане Чехии шокированы тем, что произошло сегодня (21 декабря), всех нас объединяет чувство боли от произошедшего и сострадания к пострадавшим и их близким. Правительство провело вечером специальное заседание, в котором приняли участие президент республики и спикер нижней палаты парламента. Мы приняли решение объявить 23 декабря днем государственного траура. В этот день в 12.00 (14.00 мск) минутой тишины мы все почтим память жертв этой страшной трагедии", - сказал Фиала. Глава республики Петр Павел, который в связи с инцидентом прервал визит во Францию и вернулся в Прагу, принес соболезнования родным и близким погибших. Он также сообщил о необходимости совершенствовать систему общественной безопасности в стране и призвал сограждан не злоупотреблять данной ситуацией и информацией о ней.
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чехия, прага, франция, петр фиала, петр павел, карлов университет, в мире
Чехия, Прага, Франция, Петр Фиала, Петр Павел, Карлов университет, В мире
В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге
Премьер Чехии объявил день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге
ПРАГА, 22 дек – РИА Новости. Пятница, 22 декабря, объявлена в Чехии днем траура в связи с гибелью 14 человек в Карловом университете в Праге, сообщил премьер Петр Фиала.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства Чехии. В четверг 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха. По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 человек ранены, причем 11 из них находятся в тяжелом состоянии. По данным полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством.
"Все граждане Чехии шокированы тем, что произошло сегодня (21 декабря), всех нас объединяет чувство боли от произошедшего и сострадания к пострадавшим и их близким. Правительство провело вечером специальное заседание, в котором приняли участие президент республики и спикер нижней палаты парламента. Мы приняли решение объявить 23 декабря днем государственного траура. В этот день в 12.00 (14.00 мск) минутой тишины мы все почтим память жертв этой страшной трагедии", - сказал Фиала.
Глава республики Петр Павел
, который в связи с инцидентом прервал визит во Францию
и вернулся в Прагу, принес соболезнования родным и близким погибших. Он также сообщил о необходимости совершенствовать систему общественной безопасности в стране и призвал сограждан не злоупотреблять данной ситуацией и информацией о ней.
Людей в районе стрельбы в Праге не предупредили об угрозе, заявил очевидец