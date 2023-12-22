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При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадали 12 человек - РИА Новости, 22.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 22.12.2023 (обновлено: 19:56 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/boepripas-1917571678.html
При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадали 12 человек
При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадали 12 человек - РИА Новости, 22.12.2023
При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадали 12 человек
Двенадцать мирных жителей пострадали в результате сброса на Кировский район Донецка боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T19:50
2023-12-22T19:56
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Двенадцать мирных жителей пострадали в результате сброса на Кировский район Донецка боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе столицы региона сегодня ранены 12 человек. Пятеро из них – спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР "Вода Донбасса" и один – Региональной энергопоставляющей компании. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин.Глава ДНР добавил, что в результате обстрелов также получили повреждения жилой дом в Горловке и объект гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка.Пушилин подытожил, что в пятницу украинские войска 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152 миллиметра, 155 миллиметров и ударных беспилотников.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
донецк
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донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадали 12 человек

Пушилин: при сбросе боеприпаса с БПЛА на Кировский район Донецка 12 пострадавших

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Двенадцать мирных жителей пострадали в результате сброса на Кировский район Донецка боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе столицы региона сегодня ранены 12 человек. Пятеро из них – спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР "Вода Донбасса" и один – Региональной энергопоставляющей компании. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин.
Глава ДНР добавил, что в результате обстрелов также получили повреждения жилой дом в Горловке и объект гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка.
Пушилин подытожил, что в пятницу украинские войска 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152 миллиметра, 155 миллиметров и ударных беспилотников.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк
 
 
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