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Палестинский дипломат оценил угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке

Палестинский дипломат оценил угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.12.2023

Палестинский дипломат оценил угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт может расшириться на другие страны Ближнего Востока, считает посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T03:09

2023-12-22T03:09

2023-12-22T03:09

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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт может расшириться на другие страны Ближнего Востока, считает посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. "Да, это не исключено", - сказал посол РИА Новости, отвечая на вопрос, видит ли он риск расширения израильско-палестинского конфликта на другие страны Ближнего Востока. Собеседник агентства перечислил причины, по которым риск расширения конфликта возможен. "Мы знаем, что на границе с Ливаном очень напряженная ситуация между Израилем и "Хезболлахом", до настоящего момента эскалация не выходила за пределы, но, с другой стороны, нет гарантии, что не будет дальнейшей эскалации, которая не приведет к расширению конфликта. Мы видим, что в Красном море почти прекратилось движение судов из-за нападений йеменских хуситов на корабли, которые движутся в сторону Израиля. Это говорит о том, что у этого конфликта есть потенциал стать причиной разжигания огня в регионе. И в этой связи мой ответ: да, этого нельзя исключать, если прекращение огня в Газе не будет достигнуто как можно скорее", - пояснил дипломат. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231220/ukraina-1916849078.html

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израиль, ближний восток, россия, владимир путин, хамас, оон, хезболла, в мире