Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: первый этап благоустройства завершен возле станции метро "Физтех" - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/biryukov-1917449828.html
Бирюков: первый этап благоустройства завершен возле станции метро "Физтех"
Бирюков: первый этап благоустройства завершен возле станции метро "Физтех" - РИА Новости, 22.12.2023
Бирюков: первый этап благоустройства завершен возле станции метро "Физтех"
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства возле новой станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:06
2023-12-22T13:06
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808648529_0:29:3090:1767_1920x0_80_0_0_b02677a7d53958432dbdbe73f93a2a63.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства возле новой станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Уже обустроили для местных жителей и приезжающих гостей пешеходную зону, оборудовали скейт-парк для молодого поколения, провели озеленение - разбили более 65,3 тысячи квадратных метров газона, весной запланирована высадка деревьев", - отметил Бирюков. По его словам, в границы работ вошли прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улица Летчика Спирина от дома 12, корпус 1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью более 18,7 километра, дополнительно проложили системы водостока. "В рамках проекта расширили существующие тротуары и обустроили новые около выходов из метро и на улице Академика Ландау. Вместо заброшенной железной дороги появились пешеходные аллеи. Обновили почти 53,3 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, увеличили число парковочных мест, дополнительно организовали перехватывающую плоскостную парковку около метро", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что в районе станции установили более 200 энергоэффективных фонарей, уличных торшеров и опор контрастного освещения на переходах. Для удобства пешеходов организовали дополнительную "зебру" со светофором около надземного перехода через Дмитровское шоссе и улицу Заболотье. Для пассажиров общественного транспорта смонтировали семь остановочных павильонов, еще один существующий в связи с изменением маршрутов автобусов перенесли. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе и улице Заболотье, создано общественное пространство. Для любителей активного образа жизни там в рамках второго этапа благоустройства сделают спортивную площадку. "В результате благоустройства на улице Летчика Спирина у дома №2, корпус 1 появился модульный скейт-парк. Рядом с ним обустроят зеленую зону отдыха с оригинальными навесами и дизайнерскими скамейками в форме капли. Рядом с домом 1А корпус 5 по Челобитьевскому шоссе сделали детскую площадку в экостиле с безопасным резиновым покрытием, новыми игровыми комплексами и качелями", - рассказал Бирюков. Он добавил, что второй этап благоустройства территорий, прилегающих к станции "Физтех", пройдет в следующем году.
https://ria.ru/20231221/blagoustroystvo-1917145683.html
https://ria.ru/20231218/blagoustroystvo-1916450740.html
https://ria.ru/20231212/blagoustroystvo-1915317636.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808648529_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_02a92e115d2cd8d817fb2aabb16a1417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков

Бирюков: первый этап благоустройства завершен возле станции метро "Физтех"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПетр Бирюков
Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Петр Бирюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства возле новой станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Уже обустроили для местных жителей и приезжающих гостей пешеходную зону, оборудовали скейт-парк для молодого поколения, провели озеленение - разбили более 65,3 тысячи квадратных метров газона, весной запланирована высадка деревьев", - отметил Бирюков.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Благоустройство завершено возле станции метро "Свиблово" в Москве
21 декабря, 10:30
По его словам, в границы работ вошли прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улица Летчика Спирина от дома 12, корпус 1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау.
Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью более 18,7 километра, дополнительно проложили системы водостока.
"В рамках проекта расширили существующие тротуары и обустроили новые около выходов из метро и на улице Академика Ландау. Вместо заброшенной железной дороги появились пешеходные аллеи. Обновили почти 53,3 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, увеличили число парковочных мест, дополнительно организовали перехватывающую плоскостную парковку около метро", - рассказал Бирюков.
Пассажиры на открытии станции Лианозово Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Завершено благоустройство возле станции метро "Лианозово" в Москве
18 декабря, 12:23
Заммэра отметил, что в районе станции установили более 200 энергоэффективных фонарей, уличных торшеров и опор контрастного освещения на переходах. Для удобства пешеходов организовали дополнительную "зебру" со светофором около надземного перехода через Дмитровское шоссе и улицу Заболотье. Для пассажиров общественного транспорта смонтировали семь остановочных павильонов, еще один существующий в связи с изменением маршрутов автобусов перенесли.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе и улице Заболотье, создано общественное пространство. Для любителей активного образа жизни там в рамках второго этапа благоустройства сделают спортивную площадку.
"В результате благоустройства на улице Летчика Спирина у дома №2, корпус 1 появился модульный скейт-парк. Рядом с ним обустроят зеленую зону отдыха с оригинальными навесами и дизайнерскими скамейками в форме капли. Рядом с домом 1А корпус 5 по Челобитьевскому шоссе сделали детскую площадку в экостиле с безопасным резиновым покрытием, новыми игровыми комплексами и качелями", - рассказал Бирюков.
Он добавил, что второй этап благоустройства территорий, прилегающих к станции "Физтех", пройдет в следующем году.
Вход на станцию Марьина Роща Большой кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Завершено благоустройство возле станций "Марьина Роща" БКЛ, МЦД-2 и МЦД-4
12 декабря, 14:39
 
МоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала