https://ria.ru/20231222/biryukov-1917449828.html

Бирюков: первый этап благоустройства завершен возле станции метро "Физтех"

Бирюков: первый этап благоустройства завершен возле станции метро "Физтех" - РИА Новости, 22.12.2023

Бирюков: первый этап благоустройства завершен возле станции метро "Физтех"

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства возле новой станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:06

2023-12-22T13:06

2023-12-22T13:06

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства возле новой станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Уже обустроили для местных жителей и приезжающих гостей пешеходную зону, оборудовали скейт-парк для молодого поколения, провели озеленение - разбили более 65,3 тысячи квадратных метров газона, весной запланирована высадка деревьев", - отметил Бирюков. По его словам, в границы работ вошли прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улица Летчика Спирина от дома 12, корпус 1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью более 18,7 километра, дополнительно проложили системы водостока. "В рамках проекта расширили существующие тротуары и обустроили новые около выходов из метро и на улице Академика Ландау. Вместо заброшенной железной дороги появились пешеходные аллеи. Обновили почти 53,3 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, увеличили число парковочных мест, дополнительно организовали перехватывающую плоскостную парковку около метро", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что в районе станции установили более 200 энергоэффективных фонарей, уличных торшеров и опор контрастного освещения на переходах. Для удобства пешеходов организовали дополнительную "зебру" со светофором около надземного перехода через Дмитровское шоссе и улицу Заболотье. Для пассажиров общественного транспорта смонтировали семь остановочных павильонов, еще один существующий в связи с изменением маршрутов автобусов перенесли. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе и улице Заболотье, создано общественное пространство. Для любителей активного образа жизни там в рамках второго этапа благоустройства сделают спортивную площадку. "В результате благоустройства на улице Летчика Спирина у дома №2, корпус 1 появился модульный скейт-парк. Рядом с ним обустроят зеленую зону отдыха с оригинальными навесами и дизайнерскими скамейками в форме капли. Рядом с домом 1А корпус 5 по Челобитьевскому шоссе сделали детскую площадку в экостиле с безопасным резиновым покрытием, новыми игровыми комплексами и качелями", - рассказал Бирюков. Он добавил, что второй этап благоустройства территорий, прилегающих к станции "Физтех", пройдет в следующем году.

https://ria.ru/20231221/blagoustroystvo-1917145683.html

https://ria.ru/20231218/blagoustroystvo-1916450740.html

https://ria.ru/20231212/blagoustroystvo-1915317636.html

москва

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москва, петр бирюков