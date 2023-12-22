Путин предложил Совбезу обсудить биологическую безопасность в СНГ
Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение коллективной биобезопасности в СНГ
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить обеспечение коллективной биологической безопасности на пространстве СНГ.
"Поговорим сегодня об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ – коллективной биологической безопасности", - сказал он.
"Сейчас ситуация не такая (как в пандемию - ред.), слава богу. Но, тем не менее, непростая с точки зрения эпидемиологической ситуации. Но биологическая безопасность касается всех нас, наших ближайших соседей. И у нас 25-26 (декабря – ред.) будут встречи с нашими коллегами, с руководителями стран СНГ. Это один из вопросов, который в целом интересует, конечно, всех", - сказал Путин. Он попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову доложить о биологической и эпидемиологической ситуации на пространстве СНГ.
Масштабная сеть биолабораторий США на постсоветском пространстве представляет собой серьезный риск для национальных интересов РФ, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в конце ноября на заседании комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Ответом на эти угрозы должны стать новые действенные меры, в том числе по линии различных ведомств, включая специальные службы, отмечал Медведев.
Россия регулярно получает сведения об опасных экспериментах, проводимых на постсоветском пространстве западными странами, в первую очередь - американцами, заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве в начале ноября. Имеющиеся конкретные примеры позволяют констатировать, что Вашингтон не собирается обеспечивать открытость и проверяемость своих биолабораторий, констатировал Патрушев до этого.