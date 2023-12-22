https://ria.ru/20231222/biologiya-1917468212.html

Путин предложил Совбезу обсудить биологическую безопасность в СНГ

Путин предложил Совбезу обсудить биологическую безопасность в СНГ - РИА Новости, 22.12.2023

Путин предложил Совбезу обсудить биологическую безопасность в СНГ

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить обеспечение коллективной биологической безопасности РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:02

2023-12-22T14:02

2023-12-22T14:21

снг

безопасность

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россия

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить обеспечение коллективной биологической безопасности на пространстве СНГ."Поговорим сегодня об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ – коллективной биологической безопасности", - сказал он."Сейчас ситуация не такая (как в пандемию - ред.), слава богу. Но, тем не менее, непростая с точки зрения эпидемиологической ситуации. Но биологическая безопасность касается всех нас, наших ближайших соседей. И у нас 25-26 (декабря – ред.) будут встречи с нашими коллегами, с руководителями стран СНГ. Это один из вопросов, который в целом интересует, конечно, всех", - сказал Путин. Он попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову доложить о биологической и эпидемиологической ситуации на пространстве СНГ.Масштабная сеть биолабораторий США на постсоветском пространстве представляет собой серьезный риск для национальных интересов РФ, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в конце ноября на заседании комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Ответом на эти угрозы должны стать новые действенные меры, в том числе по линии различных ведомств, включая специальные службы, отмечал Медведев.Россия регулярно получает сведения об опасных экспериментах, проводимых на постсоветском пространстве западными странами, в первую очередь - американцами, заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве в начале ноября. Имеющиеся конкретные примеры позволяют констатировать, что Вашингтон не собирается обеспечивать открытость и проверяемость своих биолабораторий, констатировал Патрушев до этого.

https://ria.ru/20231211/ssha-1915122532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

снг, безопасность, совет безопасности рф, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)