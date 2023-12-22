https://ria.ru/20231222/bespilotniki-1917471453.html
ПВО перехватили над Калужской областью два украинских беспилотника
ПВО перехватили над Калужской областью два украинских беспилотника - РИА Новости, 22.12.2023
ПВО перехватили над Калужской областью два украинских беспилотника
Еще два бесилотника средствами ПВО уничтожены на территории Дзержинского района Калужской области, пострадавших и разрушений вроде бы нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:11
2023-12-22T14:11
2023-12-22T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
калужская область
россия
ситуация в днр и лнр
происшествия
владислав шапша
дзержинский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Еще два бесилотника средствами ПВО уничтожены на территории Дзержинского района Калужской области, пострадавших и разрушений вроде бы нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил о сбитом беспилотнике в Дзержинском районе, где, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений."Еще два БПЛА средствами ПВО уничтожены на территории Дзержинского района. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал Шапша.
https://ria.ru/20231222/pvo-1917432048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПВО перехватили над Калужской областью два украинских беспилотника
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