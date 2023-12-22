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ПВО перехватили над Калужской областью два украинских беспилотника - РИА Новости, 22.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 22.12.2023 (обновлено: 14:15 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/bespilotniki-1917471453.html
ПВО перехватили над Калужской областью два украинских беспилотника
ПВО перехватили над Калужской областью два украинских беспилотника - РИА Новости, 22.12.2023
ПВО перехватили над Калужской областью два украинских беспилотника
Еще два бесилотника средствами ПВО уничтожены на территории Дзержинского района Калужской области, пострадавших и разрушений вроде бы нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:11
2023-12-22T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
калужская область
россия
ситуация в днр и лнр
происшествия
владислав шапша
дзержинский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Еще два бесилотника средствами ПВО уничтожены на территории Дзержинского района Калужской области, пострадавших и разрушений вроде бы нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил о сбитом беспилотнике в Дзержинском районе, где, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.&quot;Еще два БПЛА средствами ПВО уничтожены на территории Дзержинского района. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет&quot;, - написал Шапша.
https://ria.ru/20231222/pvo-1917432048.html
калужская область
россия
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безопасность, калужская область, россия, ситуация в днр и лнр, происшествия, владислав шапша, дзержинский район
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калужская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Происшествия, Владислав Шапша, Дзержинский район
ПВО перехватили над Калужской областью два украинских беспилотника

Минобороны: над Калужской областью перехвачены два БПЛА ВСУ самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Еще два бесилотника средствами ПВО уничтожены на территории Дзержинского района Калужской области, пострадавших и разрушений вроде бы нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил о сбитом беспилотнике в Дзержинском районе, где, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
«

"Еще два БПЛА средствами ПВО уничтожены на территории Дзержинского района. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал Шапша.

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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалужская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПроисшествияВладислав ШапшаДзержинский район
 
 
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