https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917541173.html

Силы РЭБ подавили беспилотник в Брянской области

Силы РЭБ подавили беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 22.12.2023

Силы РЭБ подавили беспилотник в Брянской области

Беспилотник самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы над Карачевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:23

2023-12-22T17:23

2023-12-22T17:29

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы над Карачевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Днем в пятницу Богомаз сообщил об уничтожении силами ПВО четырех украинских беспилотников над Суражским и Навлинским районами Брянской области."Еще одна атака киевского режима пресечена силами министерства обороны РФ. Над Карачевским районом средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.

https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917492436.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз