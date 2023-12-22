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Силы РЭБ подавили беспилотник в Брянской области
Силы РЭБ подавили беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 22.12.2023
Силы РЭБ подавили беспилотник в Брянской области
Беспилотник самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы над Карачевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:23
2023-12-22T17:23
2023-12-22T17:29
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы над Карачевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Днем в пятницу Богомаз сообщил об уничтожении силами ПВО четырех украинских беспилотников над Суражским и Навлинским районами Брянской области."Еще одна атака киевского режима пресечена силами министерства обороны РФ. Над Карачевским районом средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917492436.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
Силы РЭБ подавили беспилотник в Брянской области
Богомаз: над Карачевским районом Брянской области подавили беспилотник