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Силы РЭБ подавили беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 22.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 22.12.2023 (обновлено: 17:29 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917541173.html
Силы РЭБ подавили беспилотник в Брянской области
Силы РЭБ подавили беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 22.12.2023
Силы РЭБ подавили беспилотник в Брянской области
Беспилотник самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы над Карачевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:23
2023-12-22T17:29
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы над Карачевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Днем в пятницу Богомаз сообщил об уничтожении силами ПВО четырех украинских беспилотников над Суражским и Навлинским районами Брянской области."Еще одна атака киевского режима пресечена силами министерства обороны РФ. Над Карачевским районом средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917492436.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
Силы РЭБ подавили беспилотник в Брянской области

Богомаз: над Карачевским районом Брянской области подавили беспилотник

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы над Карачевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Днем в пятницу Богомаз сообщил об уничтожении силами ПВО четырех украинских беспилотников над Суражским и Навлинским районами Брянской области.
"Еще одна атака киевского режима пресечена силами министерства обороны РФ. Над Карачевским районом средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
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