https://ria.ru/20231222/bayden-1917545028.html
Gallup опубликовали рейтинг Байдена перед попыткой переизбрания
Gallup опубликовали рейтинг Байдена перед попыткой переизбрания - РИА Новости, 22.12.2023
Gallup опубликовали рейтинг Байдена перед попыткой переизбрания
У президента США Джо Байдена самый низкий рейтинг среди предыдущих семи американских президентов перед попыткой переизбрания, сообщает исследовательская... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:31
2023-12-22T17:31
2023-12-22T17:32
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. У президента США Джо Байдена самый низкий рейтинг среди предыдущих семи американских президентов перед попыткой переизбрания, сообщает исследовательская компания Gallup со ссылкой на данные своего опроса. "Байден начнет 2024 год со стабильно низким рейтингом одобрения, наихудшим по сравнению со всеми другими современными президентами перед тяжелой кампанией по переизбранию", - говорится в сообщении Gallup. Согласно Gallup, в декабре рейтинг одобрения Байдена составил 39%. В то же самое время в предвыборном цикле рейтинг одобрения Дональда Трампа составлял 45% (2019 год), Барака Обамы - 43% (2011 год), Джорджа Буша-младшего – 58% (2003 год). Байден ранее заявлял, что он является наиболее явным кандидатом от демократов, который сможет одолеть своего предшественника Дональда Трампа. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама
Gallup опубликовали рейтинг Байдена перед попыткой переизбрания
У Байдена наихудший рейтинг среди других лидеров США перед попыткой переизбрания
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. У президента США Джо Байдена самый низкий рейтинг среди предыдущих семи американских президентов перед попыткой переизбрания, сообщает исследовательская компания Gallup со ссылкой на данные своего опроса.
«
"Байден начнет 2024 год со стабильно низким рейтингом одобрения, наихудшим по сравнению со всеми другими современными президентами перед тяжелой кампанией по переизбранию", - говорится в сообщении Gallup.
Еще в 16 американских штатах потребовали не допустить Трампа до выборов
Согласно Gallup, в декабре рейтинг одобрения Байдена составил 39%. В то же самое время в предвыборном цикле рейтинг одобрения Дональда Трампа
составлял 45% (2019 год), Барака Обамы
- 43% (2011 год), Джорджа Буша
-младшего – 58% (2003 год).
Байден ранее заявлял, что он является наиболее явным кандидатом от демократов, который сможет одолеть своего предшественника Дональда Трампа.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
Байден раскрыл, к чему приведет победа Трампа на выборах