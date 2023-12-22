https://ria.ru/20231222/balitskiy-1917375519.html

Балицкий прокомментировал угрозы в свой адрес

Балицкий прокомментировал угрозы в свой адрес - РИА Новости, 22.12.2023

Балицкий прокомментировал угрозы в свой адрес

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал угрозы в свой адрес "издержками производства", отметив, что нужно просто делать свое дело, чтобы дети... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T05:06

2023-12-22T05:06

2023-12-22T05:06

евгений балицкий

россия

владимир высоцкий (автор песен)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал угрозы в свой адрес "издержками производства", отметив, что нужно просто делать свое дело, чтобы дети гордились. "На самом деле каждый военный понимает, что пуля, которая пролетела, - да и наплевать, а та, которая в тебя попала, - ты ничего не успеешь понять. Поэтому надо просто работать и делать свое дело. А угрозы – это просто издержки нашего производства", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости. По его словам, "впереди еще много дел". "Все равно когда-то умирать придется. Вопрос только – когда и за что. Чтобы было "когда", надо самому предпринимать меры необходимой безопасности, мы это делаем, поэтому уж мы еще побарахтаемся. А что касается "умирать", так я вам скажу, что мы уже в историю вошли тем, что наши дети будут гордиться тем, что мы уже сделали. А впереди еще много дел. Даст Бог, не остановимся", - подчеркнул губернатор. Он также отметил, что находиться в одном санкционном списке Запада с президентом России - "это почетно". "С точки зрения всех там этих угроз, санкций – нам это тьфу и растереть. Пусть они хоть зубы свои до основания сотрут, как говорил Владимир Высоцкий, от своей ненависти", - заключил Балицкий.

https://ria.ru/20231221/peregovory-1917117895.html

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евгений балицкий, россия, владимир высоцкий (автор песен)