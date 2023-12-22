https://ria.ru/20231222/avtomobili-1917483708.html
Мишустин: российские автомобили не должны уступать иномаркам по надежности
Мишустин: российские автомобили не должны уступать иномаркам по надежности - РИА Новости, 22.12.2023
Мишустин: российские автомобили не должны уступать иномаркам по надежности
Российские автомобили должны соответствовать современным техническим требованиям и не уступать иномаркам по надежности, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:34
2023-12-22T14:34
2023-12-22T14:36
авто
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские автомобили должны соответствовать современным техническим требованиям и не уступать иномаркам по надежности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Крайне важно, чтобы российские автомобили соответствовали современным техническим требованиям, принятым в мире, и не уступали иностранным моделям по надежности", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что власти окажут дополнительную поддержку автомобильной отрасли, чтобы помочь предприятиям "в короткие сроки наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций".
https://ria.ru/20231214/putin-1915808453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, михаил мишустин, экономика, россия
Авто, Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Мишустин: российские автомобили не должны уступать иномаркам по надежности
Мишустин: российские автомобили должны соответствовать современным требованиям