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В Лондоне австрийца чеченского происхождения приговорили к тюрьме

В Лондоне австрийца чеченского происхождения приговорили к тюрьме - РИА Новости, 22.12.2023

В Лондоне австрийца чеченского происхождения приговорили к тюрьме

Центральный уголовный суд Олд-Бейли в Лондоне приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы гражданина Австрии, также являющимся выходцем из Чечни,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:46

2023-12-22T15:46

2023-12-22T15:46

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Центральный уголовный суд Олд-Бейли в Лондоне приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы гражданина Австрии, также являющимся выходцем из Чечни, Магомеда-Хусейна Довтаева за сбор информации якобы с целью оказания помощи в подготовке теракта, передает телеканал Sky News. "Сегодня в Олд-Бейли Довтаев был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Ему придется отбыть две трети срока за вычетом времени, которое он уже провел под стражей", - сообщает канал. Ранее на этой неделе суд признал Довтаева виновным в шпионаже за диссидентским иранским телеканалом, базирующимся в Лондоне, с целью оказания помощи террористам, передавал Sky News. Он был задержан полицией, после того как его заметили около штаба телеканала Iran International, снимающего здание на камеру телефона. Мужчина утверждал, что здание понравилось ему с архитектурной точки зрения, однако, по утверждениям обвинения, съёмка производилась с целью определить слабые места постройки. В материале отмечается, что телеканал Iran International на протяжении многих лет критикует позицию иранского правительства и неоднократно обвинял власти Ирана в нарушениях прав человека, Тегеран при этом признал телеканал террористической организацией.

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