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В Москве арестовали гендиректора крупного космического НПП
В Москве арестовали гендиректора крупного космического НПП - РИА Новости, 22.12.2023
В Москве арестовали гендиректора крупного космического НПП
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до февраля 2024 года генерального директора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева, по делу о... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:16
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до февраля 2024 года генерального директора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева, по делу о крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Фомичева Е.Г. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 февраля 2024 года",- сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в суде, Фомичев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). "Он вместе с другими лицами путем обмана и злоупотреблением доверия сотрудников Фонда развития территорий, похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда",- сообщили в инстанции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали гендиректора крупного космического НПП
Суд арестовал гендиректора АО "НПП "Геофизика-космос" Фомичева за мошенничество