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В Москве арестовали гендиректора крупного космического НПП - РИА Новости, 22.12.2023
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21:16 22.12.2023
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В Москве арестовали гендиректора крупного космического НПП
В Москве арестовали гендиректора крупного космического НПП - РИА Новости, 22.12.2023
В Москве арестовали гендиректора крупного космического НПП
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до февраля 2024 года генерального директора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева, по делу о... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:16
2023-12-22T21:16
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до февраля 2024 года генерального директора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева, по делу о крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Фомичева Е.Г. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 февраля 2024 года",- сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в суде, Фомичев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). "Он вместе с другими лицами путем обмана и злоупотреблением доверия сотрудников Фонда развития территорий, похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда",- сообщили в инстанции.
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Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали гендиректора крупного космического НПП

Суд арестовал гендиректора АО "НПП "Геофизика-космос" Фомичева за мошенничество

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до февраля 2024 года генерального директора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева, по делу о крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд избрал в отношении Фомичева Е.Г. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 февраля 2024 года",- сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в суде, Фомичев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). "Он вместе с другими лицами путем обмана и злоупотреблением доверия сотрудников Фонда развития территорий, похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда",- сообщили в инстанции.
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