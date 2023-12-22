https://ria.ru/20231222/arest-1917584629.html

В Москве арестовали гендиректора крупного космического НПП

В Москве арестовали гендиректора крупного космического НПП - РИА Новости, 22.12.2023

В Москве арестовали гендиректора крупного космического НПП

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до февраля 2024 года генерального директора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева, по делу о... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T21:16

2023-12-22T21:16

2023-12-22T21:16

происшествия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до февраля 2024 года генерального директора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева, по делу о крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Фомичева Е.Г. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 февраля 2024 года",- сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в суде, Фомичев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). "Он вместе с другими лицами путем обмана и злоупотреблением доверия сотрудников Фонда развития территорий, похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда",- сообщили в инстанции.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия