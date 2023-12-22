https://ria.ru/20231222/antibiotik-1917391453.html

СМИ: Япония лишила Россию популярного антибиотика

СМИ: Япония лишила Россию популярного антибиотика - РИА Новости, 22.12.2023

СМИ: Япония лишила Россию популярного антибиотика

Японская фармакологическая компания Astellas решила прекратить производство антибиотиков Вильпрафен и Вильпрафен солютаб (международное непатентованное... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T09:26

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Японская фармакологическая компания Astellas решила прекратить производство антибиотиков Вильпрафен и Вильпрафен солютаб (международное непатентованное наименование — джозамицин) в России, пишет РБК."В компании "Зио-Здоровье" <…>, сообщили, что Astellas приняла решение прекратить производство джозамицина в России и вывести его с рынка", — отметило издание.Кроме того, российское представительство японского производителя подтвердило прекращение производства в стране, однако отметило, что другие товары компании останутся на российском рынке.В конце этого года запасы Вильпрафена в российских аптеках подошли к концу, утверждает РБК. Издание приводит данные онлайн-агрегатора аптек "Мегаптека", согласно которым в Москве Вильпрафен солютаб имелся в наличии лишь в одном из 2,5 тысячи магазинов, работающих с сервисом.Препараты, в которых содержится джозамицин, применяются для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей, кроме того, они используются в стоматологии и офтальмологии.

https://ria.ru/20230822/gepatit-1891480746.html

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общество, здоровье - общество, москва, россия, рбк (медиагруппа)