https://ria.ru/20231222/antibiotik-1917391453.html
СМИ: Япония лишила Россию популярного антибиотика
СМИ: Япония лишила Россию популярного антибиотика - РИА Новости, 22.12.2023
СМИ: Япония лишила Россию популярного антибиотика
Японская фармакологическая компания Astellas решила прекратить производство антибиотиков Вильпрафен и Вильпрафен солютаб (международное непатентованное... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:26
2023-12-22T09:26
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Японская фармакологическая компания Astellas решила прекратить производство антибиотиков Вильпрафен и Вильпрафен солютаб (международное непатентованное наименование — джозамицин) в России, пишет РБК."В компании "Зио-Здоровье" <…>, сообщили, что Astellas приняла решение прекратить производство джозамицина в России и вывести его с рынка", — отметило издание.Кроме того, российское представительство японского производителя подтвердило прекращение производства в стране, однако отметило, что другие товары компании останутся на российском рынке.В конце этого года запасы Вильпрафена в российских аптеках подошли к концу, утверждает РБК. Издание приводит данные онлайн-агрегатора аптек "Мегаптека", согласно которым в Москве Вильпрафен солютаб имелся в наличии лишь в одном из 2,5 тысячи магазинов, работающих с сервисом.Препараты, в которых содержится джозамицин, применяются для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей, кроме того, они используются в стоматологии и офтальмологии.
https://ria.ru/20230822/gepatit-1891480746.html
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Общество, Здоровье - Общество, Москва, Россия, РБК (медиагруппа)
СМИ: Япония лишила Россию популярного антибиотика
РБК: японская Astellas прекращает выпуск антибиотика Вильпрафен в России
МОСКВА, 22 дек
— РИА Новости.
Японская фармакологическая компания Astellas решила прекратить производство антибиотиков Вильпрафен и Вильпрафен солютаб (международное непатентованное наименование — джозамицин) в России, пишет РБК
.
"В компании "Зио-Здоровье" <…>, сообщили, что Astellas приняла решение прекратить производство джозамицина в России и вывести его с рынка", — отметило издание.
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Кроме того, российское представительство японского производителя подтвердило прекращение производства в стране, однако отметило, что другие товары компании останутся на российском рынке.
В конце этого года запасы Вильпрафена в российских аптеках подошли к концу, утверждает РБК. Издание приводит данные онлайн-агрегатора аптек "Мегаптека", согласно которым в Москве Вильпрафен солютаб имелся в наличии лишь в одном из 2,5 тысячи магазинов, работающих с сервисом.
Препараты, в которых содержится джозамицин, применяются для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей, кроме того, они используются в стоматологии и офтальмологии.
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