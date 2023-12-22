https://ria.ru/20231222/aktivy-1917384827.html

В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США

В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США - РИА Новости, 22.12.2023

В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:28

2023-12-22T08:28

2023-12-22T08:28

госдума рф

михаил шеремет

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о конфискации американских активов. Газета The New York Times, ссылаясь на свои источники среди высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с западными союзниками о конфискации активов российского ЦБ на сумму более 300 миллиардов долларов, для передачи в качестве военной помощи Украине, когда финансовая поддержка той ослабнет. В статье говорится, что администрация Байдена оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию с целью представить стратегию использования активов РФ к 24 февраля 2024 года. "Администрация Байдена и ее прихвостни должны помнить, что за каждое преступное решение последует соизмеримый ответ и наказание. Несправедливость и воровство в особо крупных размерах российской государственной собственности заставляет наше общество идти на зеркальные меры. Россия всегда чтила неприкосновенность чужой государственной и частной собственности. Чужого России не надо, но сейчас ей просто не оставляют выбора. Предлагаю в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, которая позволит оперативно принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США", - сказал Шеремет РИА Новости. Кроме того, депутат предложил автоматически признать всех, кто посягнет на российскую государственную собственность, преступниками и объявить в международный розыск.

https://ria.ru/20231221/peregovory-1917354183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, михаил шеремет, сша, политика