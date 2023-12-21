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"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину
"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину - РИА Новости, 21.12.2023
"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину
"Билайн" отключает опцию с безлимитными звонками на Украину, которая оставалась на некоторых архивных тарифах, абоненты, которых затронут изменения, получат... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:28
2023-12-21T16:28
2023-12-21T16:38
украина
билайн
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Билайн" отключает опцию с безлимитными звонками на Украину, которая оставалась на некоторых архивных тарифах, абоненты, которых затронут изменения, получат уведомление, сообщил оператор на своем сайте."21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину. Абонентам, которых затронут изменения, отправим персональное SMS-уведомление", - говорится в сообщении.Отмечается, что изменения затронут следующие тарифы: "Звонки без границ. Архив 03.2020", "Звонки без границ", "Моя Украина", "Звонки на Украину".
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украина, билайн
"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину
"Билайн" отключит безлимитные звонки на Украину, остающиеся в некоторых тарифах