https://ria.ru/20231221/zvonki-1917263743.html

"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину

"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину - РИА Новости, 21.12.2023

"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину

"Билайн" отключает опцию с безлимитными звонками на Украину, которая оставалась на некоторых архивных тарифах, абоненты, которых затронут изменения, получат... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:28

2023-12-21T16:28

2023-12-21T16:38

украина

билайн

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Билайн" отключает опцию с безлимитными звонками на Украину, которая оставалась на некоторых архивных тарифах, абоненты, которых затронут изменения, получат уведомление, сообщил оператор на своем сайте."21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину. Абонентам, которых затронут изменения, отправим персональное SMS-уведомление", - говорится в сообщении.Отмечается, что изменения затронут следующие тарифы: "Звонки без границ. Архив 03.2020", "Звонки без границ", "Моя Украина", "Звонки на Украину".

https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852322962.html

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украина, билайн