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"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину - РИА Новости, 21.12.2023
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16:28 21.12.2023 (обновлено: 16:38 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/zvonki-1917263743.html
"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину
"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину - РИА Новости, 21.12.2023
"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину
"Билайн" отключает опцию с безлимитными звонками на Украину, которая оставалась на некоторых архивных тарифах, абоненты, которых затронут изменения, получат... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:28
2023-12-21T16:38
украина
билайн
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Билайн" отключает опцию с безлимитными звонками на Украину, которая оставалась на некоторых архивных тарифах, абоненты, которых затронут изменения, получат уведомление, сообщил оператор на своем сайте."21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину. Абонентам, которых затронут изменения, отправим персональное SMS-уведомление", - говорится в сообщении.Отмечается, что изменения затронут следующие тарифы: "Звонки без границ. Архив 03.2020", "Звонки без границ", "Моя Украина", "Звонки на Украину".
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украина, билайн
Украина, Билайн
"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину

"Билайн" отключит безлимитные звонки на Украину, остающиеся в некоторых тарифах

© РИА Новости / Евгений КолотевЛоготип "Билайн" на экране смартфона
Логотип Билайн на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Евгений Колотев
Логотип "Билайн" на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Билайн" отключает опцию с безлимитными звонками на Украину, которая оставалась на некоторых архивных тарифах, абоненты, которых затронут изменения, получат уведомление, сообщил оператор на своем сайте.
"21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину. Абонентам, которых затронут изменения, отправим персональное SMS-уведомление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения затронут следующие тарифы: "Звонки без границ. Архив 03.2020", "Звонки без границ", "Моя Украина", "Звонки на Украину".
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