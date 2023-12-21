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Москвичи не увидят звездопад Урсиды ночью 22 декабря из-за облачности - РИА Новости, 21.12.2023
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14:15 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/zvezdopad-1917203682.html
Москвичи не увидят звездопад Урсиды ночью 22 декабря из-за облачности
Москвичи не увидят звездопад Урсиды ночью 22 декабря из-за облачности - РИА Новости, 21.12.2023
Москвичи не увидят звездопад Урсиды ночью 22 декабря из-за облачности
Москвичи не смогут увидеть звездопад Урсиды в ночь с 21 на 22 декабря из-за погодных условий, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:15
2023-12-21T14:15
общество
михаил леус
московский планетарий
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичи не смогут увидеть звездопад Урсиды в ночь с 21 на 22 декабря из-за погодных условий, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Как отмечается на сайте Московского планетария, на самую длинную ночь года с 21 на 22 декабря приходится пик действия метеорного потока Урсиды. Так, ожидается до 10 метеоров в час. "Нет, не смогут. К сожалению, облаков в небе много, они закроют небо над регионом", - рассказал Леус, отвечая на вопрос, позволит ли погода увидеть звездопад москвичам.
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общество, михаил леус, московский планетарий
Общество, Михаил Леус, Московский планетарий
Москвичи не увидят звездопад Урсиды ночью 22 декабря из-за облачности

Москвичи не увидят звездопад Урсиды в самую длинную ночь года из-за облачности

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичи не смогут увидеть звездопад Урсиды в ночь с 21 на 22 декабря из-за погодных условий, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Как отмечается на сайте Московского планетария, на самую длинную ночь года с 21 на 22 декабря приходится пик действия метеорного потока Урсиды. Так, ожидается до 10 метеоров в час.
«
"Нет, не смогут. К сожалению, облаков в небе много, они закроют небо над регионом", - рассказал Леус, отвечая на вопрос, позволит ли погода увидеть звездопад москвичам.
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