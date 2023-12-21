https://ria.ru/20231221/zvezdopad-1917203682.html

Москвичи не увидят звездопад Урсиды ночью 22 декабря из-за облачности

Москвичи не увидят звездопад Урсиды ночью 22 декабря из-за облачности - РИА Новости, 21.12.2023

Москвичи не увидят звездопад Урсиды ночью 22 декабря из-за облачности

Москвичи не смогут увидеть звездопад Урсиды в ночь с 21 на 22 декабря из-за погодных условий, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:15

2023-12-21T14:15

2023-12-21T14:15

общество

михаил леус

московский планетарий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155754/54/1557545454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2f315257444505a49ccb5b75da01622.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичи не смогут увидеть звездопад Урсиды в ночь с 21 на 22 декабря из-за погодных условий, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Как отмечается на сайте Московского планетария, на самую длинную ночь года с 21 на 22 декабря приходится пик действия метеорного потока Урсиды. Так, ожидается до 10 метеоров в час. "Нет, не смогут. К сожалению, облаков в небе много, они закроют небо над регионом", - рассказал Леус, отвечая на вопрос, позволит ли погода увидеть звездопад москвичам.

https://ria.ru/20231221/pogoda-1917116941.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил леус, московский планетарий