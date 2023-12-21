Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/zhile-1917203247.html
В ЛНР детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья
В ЛНР детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья - РИА Новости, 21.12.2023
В ЛНР детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья
Достигшим совершеннолетия детям-сиротам в ЛНР предоставят сертификаты на покупку жилья в 2024 году, сообщила журналистам детский омбудсмен России Мария... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:13
2023-12-21T14:13
жилье
луганская народная республика
россия
мария львова-белова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg
ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Достигшим совершеннолетия детям-сиротам в ЛНР предоставят сертификаты на покупку жилья в 2024 году, сообщила журналистам детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Она отметила, что властями в Луганске подобрано здание под общежитие для детей-сирот, достигших совершеннолетия. Пока объект не введен в эксплуатацию, как решение проблемы с возможными очередями на получение жилья рассматривается денежная компенсация сиротам арендной платы за съемную недвижимость и сертификаты на ее покупку. "Я думаю, одно из решений, которое будет возможно, это будут сертификаты на покупку жилья для детей, имеющих статус оставшихся без попечения родителей, либо детей-сирот. Компенсация аренды жилья и, собственно, ремонтные работы большого общежития в Луганске, которое позволит обеспечить крышей над головой до того момента, как молодой человек сможет получить квартиру. Сейчас это все разрабатывается, сертификаты начнут работать на следующий год", - сказала омбудсмен.
https://ria.ru/20231213/deti-siroty-1915536786.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5ed922b33030184f033cc7fdcecf98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, луганская народная республика, россия, мария львова-белова, общество
Жилье, Луганская Народная Республика, Россия, Мария Львова-Белова, Общество
В ЛНР детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья

В ЛНР совершеннолетним детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Осмотр новой квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Достигшим совершеннолетия детям-сиротам в ЛНР предоставят сертификаты на покупку жилья в 2024 году, сообщила журналистам детский омбудсмен России Мария Львова-Белова.
Она отметила, что властями в Луганске подобрано здание под общежитие для детей-сирот, достигших совершеннолетия. Пока объект не введен в эксплуатацию, как решение проблемы с возможными очередями на получение жилья рассматривается денежная компенсация сиротам арендной платы за съемную недвижимость и сертификаты на ее покупку.
"Я думаю, одно из решений, которое будет возможно, это будут сертификаты на покупку жилья для детей, имеющих статус оставшихся без попечения родителей, либо детей-сирот. Компенсация аренды жилья и, собственно, ремонтные работы большого общежития в Луганске, которое позволит обеспечить крышей над головой до того момента, как молодой человек сможет получить квартиру. Сейчас это все разрабатывается, сертификаты начнут работать на следующий год", - сказала омбудсмен.
Ключи от новых квартир - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Дети-сироты Тамбовской области получили жилищные сертификаты
13 декабря, 14:43
 
ЖильеЛуганская Народная РеспубликаРоссияМария Львова-БеловаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала