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В ЛНР детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья
В ЛНР детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья - РИА Новости, 21.12.2023
В ЛНР детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья
Достигшим совершеннолетия детям-сиротам в ЛНР предоставят сертификаты на покупку жилья в 2024 году, сообщила журналистам детский омбудсмен России Мария... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:13
2023-12-21T14:13
2023-12-21T14:13
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Достигшим совершеннолетия детям-сиротам в ЛНР предоставят сертификаты на покупку жилья в 2024 году, сообщила журналистам детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Она отметила, что властями в Луганске подобрано здание под общежитие для детей-сирот, достигших совершеннолетия. Пока объект не введен в эксплуатацию, как решение проблемы с возможными очередями на получение жилья рассматривается денежная компенсация сиротам арендной платы за съемную недвижимость и сертификаты на ее покупку. "Я думаю, одно из решений, которое будет возможно, это будут сертификаты на покупку жилья для детей, имеющих статус оставшихся без попечения родителей, либо детей-сирот. Компенсация аренды жилья и, собственно, ремонтные работы большого общежития в Луганске, которое позволит обеспечить крышей над головой до того момента, как молодой человек сможет получить квартиру. Сейчас это все разрабатывается, сертификаты начнут работать на следующий год", - сказала омбудсмен.
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жилье, луганская народная республика, россия, мария львова-белова, общество
Жилье, Луганская Народная Республика, Россия, Мария Львова-Белова, Общество
В ЛНР детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья
В ЛНР совершеннолетним детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья
ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Достигшим совершеннолетия детям-сиротам в ЛНР предоставят сертификаты на покупку жилья в 2024 году, сообщила журналистам детский омбудсмен России Мария Львова-Белова.
Она отметила, что властями в Луганске подобрано здание под общежитие для детей-сирот, достигших совершеннолетия. Пока объект не введен в эксплуатацию, как решение проблемы с возможными очередями на получение жилья рассматривается денежная компенсация сиротам арендной платы за съемную недвижимость и сертификаты на ее покупку.
"Я думаю, одно из решений, которое будет возможно, это будут сертификаты на покупку жилья для детей, имеющих статус оставшихся без попечения родителей, либо детей-сирот. Компенсация аренды жилья и, собственно, ремонтные работы большого общежития в Луганске, которое позволит обеспечить крышей над головой до того момента, как молодой человек сможет получить квартиру. Сейчас это все разрабатывается, сертификаты начнут работать на следующий год", - сказала омбудсмен.
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