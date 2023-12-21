https://ria.ru/20231221/zhile-1917203247.html

В ЛНР детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья

В ЛНР детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья - РИА Новости, 21.12.2023

В ЛНР детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья

Достигшим совершеннолетия детям-сиротам в ЛНР предоставят сертификаты на покупку жилья в 2024 году, сообщила журналистам детский омбудсмен России Мария... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:13

2023-12-21T14:13

2023-12-21T14:13

жилье

луганская народная республика

россия

мария львова-белова

общество

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Достигшим совершеннолетия детям-сиротам в ЛНР предоставят сертификаты на покупку жилья в 2024 году, сообщила журналистам детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Она отметила, что властями в Луганске подобрано здание под общежитие для детей-сирот, достигших совершеннолетия. Пока объект не введен в эксплуатацию, как решение проблемы с возможными очередями на получение жилья рассматривается денежная компенсация сиротам арендной платы за съемную недвижимость и сертификаты на ее покупку. "Я думаю, одно из решений, которое будет возможно, это будут сертификаты на покупку жилья для детей, имеющих статус оставшихся без попечения родителей, либо детей-сирот. Компенсация аренды жилья и, собственно, ремонтные работы большого общежития в Луганске, которое позволит обеспечить крышей над головой до того момента, как молодой человек сможет получить квартиру. Сейчас это все разрабатывается, сертификаты начнут работать на следующий год", - сказала омбудсмен.

https://ria.ru/20231213/deti-siroty-1915536786.html

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жилье, луганская народная республика, россия, мария львова-белова, общество