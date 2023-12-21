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Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек
Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек - РИА Новости, 21.12.2023
Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек
Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, 25 ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T23:09
2023-12-21T23:09
2023-12-21T23:10
в мире
прага
чехия
карлов университет
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ПРАГА, 21 дек - РИА Новости. Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, 25 ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в четверг глава полиции Чехии Мартин Вондрашек. "Хотел бы еще уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них 10 человек в тяжелом состоянии", - сказал Вондрашек. Ранее чешская полиция сообщила, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета в Праге. Как заявили власти Праги, нападавший покончил с собой.
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в мире, прага, чехия, карлов университет
В мире, Прага, Чехия, Карлов университет
Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек
Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, 25 ранены