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Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек - РИА Новости, 21.12.2023
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23:09 21.12.2023 (обновлено: 23:10 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/zhertvy-1917361411.html
Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек
Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек - РИА Новости, 21.12.2023
Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек
Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, 25 ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T23:09
2023-12-21T23:10
в мире
прага
чехия
карлов университет
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ПРАГА, 21 дек - РИА Новости. Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, 25 ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в четверг глава полиции Чехии Мартин Вондрашек. "Хотел бы еще уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них 10 человек в тяжелом состоянии", - сказал Вондрашек. Ранее чешская полиция сообщила, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета в Праге. Как заявили власти Праги, нападавший покончил с собой.
https://ria.ru/20231221/strelba-1917335321.html
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в мире, прага, чехия, карлов университет
В мире, Прага, Чехия, Карлов университет
Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек

Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, 25 ранены

© AP Photo / Petr David JosekСотрудники полиции в центре Праги, где произошла стрельба
Сотрудники полиции в центре Праги, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Сотрудники полиции в центре Праги, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ПРАГА, 21 дек - РИА Новости. Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, 25 ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в четверг глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.
«
"Хотел бы еще уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них 10 человек в тяжелом состоянии", - сказал Вондрашек.
Ранее чешская полиция сообщила, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета в Праге. Как заявили власти Праги, нападавший покончил с собой.
Полицейские охраняют территорию после стрельбы в центре Праги. 21 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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