https://ria.ru/20231221/zhertvy-1917361411.html

Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек

Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек - РИА Новости, 21.12.2023

Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек

Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, 25 ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T23:09

2023-12-21T23:09

2023-12-21T23:10

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карлов университет

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ПРАГА, 21 дек - РИА Новости. Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, 25 ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в четверг глава полиции Чехии Мартин Вондрашек. "Хотел бы еще уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них 10 человек в тяжелом состоянии", - сказал Вондрашек. Ранее чешская полиция сообщила, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета в Праге. Как заявили власти Праги, нападавший покончил с собой.

https://ria.ru/20231221/strelba-1917335321.html

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в мире, прага, чехия, карлов университет