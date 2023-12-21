https://ria.ru/20231221/zerno-1917123828.html

Испания импортировала из России рекордный с 2012 года объем зерна

Испания импортировала из России рекордный с 2012 года объем зерна - РИА Новости, 21.12.2023

Испания импортировала из России рекордный с 2012 года объем зерна

Испания в октябре приобрела у России рекордный за одиннадцать лет объем зерна - более 110 тысяч тонн, что в 14 раз выше объемов месяцем ранее, следует из... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T06:14

2023-12-21T06:14

2023-12-21T06:14

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экономика

испания

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Испания в октябре приобрела у России рекордный за одиннадцать лет объем зерна - более 110 тысяч тонн, что в 14 раз выше объемов месяцем ранее, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Испания последний раз приобретала у России крупные объемы зерна в январе этого года, но лишь 46 тысяч тонн. В сентябре было куплено 80 тонн, а уже в октябре - 110,2 тысячи тонн. Это стало максимум с ноября 2012 года, когда страна импортировала 118 тысяч тонн зерновых. При этом испанские компании заплатили за купленное зерно 23,9 миллиона евро, что в 17 раз больше стоимости сентябрьского импорта. В результате в октябре на Испанию пришлось 55% всего поставленного в Евросоюз российского зерна. Остальные европейские страны приобрели у России 91 тысячу тонн зерна. Больше всех - Италия (42 тысячи тонн), Греция (38 тысяч тонн) и Латвия (9 тысяч тонн). Всего за десять месяцев этого года Евросоюз нарастил импорт зерна из России в 1,5 раза - до 1,2 миллиона тонн. Самым крупным покупателем стала Италия, которая увеличила закупки в 4,5 раза, до 390 тысяч тонн. Вторая - Латвия (рост в 1,6 раза, до 289 тысяч тонн), тройку лидеров замыкает Греция (рост в 1,5 раза, до 228 тысяч тонн).

https://ria.ru/20231220/zerno-1916851482.html

https://ria.ru/20231217/zerno-1916306738.html

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россия, экономика, испания, италия