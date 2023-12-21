https://ria.ru/20231221/zemletryasenie-1917334464.html
На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 21.12.2023
На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Чили в регионе Антофагаста, сообщил национальный сейсмологический центр на своем сайте. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:40
2023-12-21T19:40
2023-12-21T19:40
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антофагаста (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Чили в регионе Антофагаста, сообщил национальный сейсмологический центр на своем сайте. Толчки были зафиксированы в 13.21 (19.21 мск) на глубине 33 километра. Север Чили является сейсмологическим районом, землетрясения большой магнитуды там случаются довольно часто.
https://ria.ru/20231221/zemletryasenie-1917323804.html
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в мире, чили, антофагаста (город)
В мире, Чили, Антофагаста (город)
На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
На севере Чили в регионе Антофагаста произошло землетрясение магнитудой 6,1