https://ria.ru/20231221/zemletryasenie-1917323804.html

У берегов Аляски произошло землетрясение

У берегов Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 21.12.2023

У берегов Аляски произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:43

2023-12-21T18:43

2023-12-21T18:43

в мире

аляска

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 14.55 по времени UTC (17.55 мск) в 106 километрах от города Адак на одноименном острове. Эпицентр располагался в 1540 километрах от российского города Анадырь и в 1766 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Очаг залегал на глубине 33,2 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20231220/zemletryasenie-1916987145.html

аляска

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в мире, аляска