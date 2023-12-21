https://ria.ru/20231221/zemletryasenie-1917323804.html
У берегов Аляски произошло землетрясение
У берегов Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 21.12.2023
У берегов Аляски произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:43
2023-12-21T18:43
2023-12-21T18:43
в мире
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 14.55 по времени UTC (17.55 мск) в 106 километрах от города Адак на одноименном острове. Эпицентр располагался в 1540 километрах от российского города Анадырь и в 1766 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Очаг залегал на глубине 33,2 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20231220/zemletryasenie-1916987145.html
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска
У берегов Аляски произошло землетрясение
У берегов штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3