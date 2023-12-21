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СМИ: Зеленский случайно нанес болезненный удар по самому себе - РИА Новости, 21.12.2023
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22:17 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/zelenskiy-1917357584.html
СМИ: Зеленский случайно нанес болезненный удар по самому себе
СМИ: Зеленский случайно нанес болезненный удар по самому себе - РИА Новости, 21.12.2023
СМИ: Зеленский случайно нанес болезненный удар по самому себе
Президент Украины Владимир Зеленский использовал ошибочную тактику "морального шантажа" во время визита в США, что сыграло с ним злую шутку, сообщает NBC. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T22:17
2023-12-21T22:17
политика
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
nbc
киев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использовал ошибочную тактику "морального шантажа" во время визита в США, что сыграло с ним злую шутку, сообщает NBC.Как отмечается в статье, Зеленский растерял былой статус "звезды" среди союзников. Поездка политика в Вашингтон оказалась безрезультатной, поскольку его тактика "морального шантажа" не сработала и начала утомлять Запад.Украинский лидер во время своего выступления в Штатах выразил надежду, что Вашингтон "не предаст" Киев. По мнению британского политолога Марка Галеотти, такая формулировка не только сильно навредила самому Зеленскому, но и была воспринята как завуалированный удар по Западу."Он не только был разочарован итогами своей поездки, но и дома он выглядел слабее", — полагает аналитик.Галеотти убежден, что на родине Зеленского перестают воспринимать как "чудотворца", который может решить все проблемы.Президент Украины совершил визит в США в декабре, чтобы убедить американские власти продолжить поставки оружия ВСУ и финансовую поддержку Киева. Ранее республиканцы в сенате заблокировали очередной пакет помощи для Украины и Израиля. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.Республиканцы требуют в обмен на принятие пакета помощи Киеву изменить подходы к охране американских границ из-за миграционного кризиса на контрольно-пропускных пунктах с Мексикой. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейших поставок военной техники нет.
https://ria.ru/20231221/vsu-1917310535.html
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политика, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, nbc, киев
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, NBC, Киев
СМИ: Зеленский случайно нанес болезненный удар по самому себе

NBC: тактика морального шантажа Зеленского в США нанесла удар по нему самому

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использовал ошибочную тактику "морального шантажа" во время визита в США, что сыграло с ним злую шутку, сообщает NBC.
Как отмечается в статье, Зеленский растерял былой статус "звезды" среди союзников. Поездка политика в Вашингтон оказалась безрезультатной, поскольку его тактика "морального шантажа" не сработала и начала утомлять Запад.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Я задаю вопрос". Генерала ВСУ поразил удар в спину от киевских властей
Вчера, 17:57
Украинский лидер во время своего выступления в Штатах выразил надежду, что Вашингтон "не предаст" Киев. По мнению британского политолога Марка Галеотти, такая формулировка не только сильно навредила самому Зеленскому, но и была воспринята как завуалированный удар по Западу.
«
"Он не только был разочарован итогами своей поездки, но и дома он выглядел слабее", — полагает аналитик.
Галеотти убежден, что на родине Зеленского перестают воспринимать как "чудотворца", который может решить все проблемы.
Президент Украины совершил визит в США в декабре, чтобы убедить американские власти продолжить поставки оружия ВСУ и финансовую поддержку Киева. Ранее республиканцы в сенате заблокировали очередной пакет помощи для Украины и Израиля. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.
Республиканцы требуют в обмен на принятие пакета помощи Киеву изменить подходы к охране американских границ из-за миграционного кризиса на контрольно-пропускных пунктах с Мексикой. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейших поставок военной техники нет.
Совместные учения войск НАТО Iron Wolf - 22 в Латвии. 25 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Мы вступим в бой". В США сделали шокирующее заявление о России
Вчера, 16:16
 
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