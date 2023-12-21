https://ria.ru/20231221/zelenskiy-1917199965.html

Такого еще не было. В Киеве сделали шокирующее признание о Зеленском

Такого еще не было. В Киеве сделали шокирующее признание о Зеленском - РИА Новости, 21.12.2023

Такого еще не было. В Киеве сделали шокирующее признание о Зеленском

2023 год был самым тяжелым для президента Украины Владимира Зеленского с его прихода к власти, заявил киевский политолог Дмитрий Раимов в интервью... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:55

2023-12-21T13:55

2023-12-21T13:55

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

nbc

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. 2023 год был самым тяжелым для президента Украины Владимира Зеленского с его прихода к власти, заявил киевский политолог Дмитрий Раимов в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ"*."Это самый сложный год его президентства. <…> Мастерства публичной речи уже недостаточно, экономическая составляющая общественной жизни достаточно слаба, даже тяжела. <…> На фронте, как вы видите, новостей хороших не так часто мы получаем", — указал он.По его словам, 2023 год во всех аспектах правления украинского политика оказался бесперспективным, а из-за провалов Зеленского украинцы теряют веру в скорою победу и какое-либо хорошее будущее.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20231221/lovushka-1917169154.html

https://ria.ru/20231221/ugroza-1917160355.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, nbc, политика