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Такого еще не было. В Киеве сделали шокирующее признание о Зеленском - РИА Новости, 21.12.2023
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13:55 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/zelenskiy-1917199965.html
Такого еще не было. В Киеве сделали шокирующее признание о Зеленском
Такого еще не было. В Киеве сделали шокирующее признание о Зеленском - РИА Новости, 21.12.2023
Такого еще не было. В Киеве сделали шокирующее признание о Зеленском
2023 год был самым тяжелым для президента Украины Владимира Зеленского с его прихода к власти, заявил киевский политолог Дмитрий Раимов в интервью... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:55
2023-12-21T13:55
в мире
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политика
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. 2023 год был самым тяжелым для президента Украины Владимира Зеленского с его прихода к власти, заявил киевский политолог Дмитрий Раимов в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ"*.&quot;Это самый сложный год его президентства. &lt;…&gt; Мастерства публичной речи уже недостаточно, экономическая составляющая общественной жизни достаточно слаба, даже тяжела. &lt;…&gt; На фронте, как вы видите, новостей хороших не так часто мы получаем&quot;, — указал он.По его словам, 2023 год во всех аспектах правления украинского политика оказался бесперспективным, а из-за провалов Зеленского украинцы теряют веру в скорою победу и какое-либо хорошее будущее.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20231221/lovushka-1917169154.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, nbc, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, NBC, Политика
Такого еще не было. В Киеве сделали шокирующее признание о Зеленском

Политолог: 2023 год был самым тяжелым для Зеленского с прихода к власти

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. 2023 год был самым тяжелым для президента Украины Владимира Зеленского с его прихода к власти, заявил киевский политолог Дмитрий Раимов в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ"*.
«

"Это самый сложный год его президентства. <…> Мастерства публичной речи уже недостаточно, экономическая составляющая общественной жизни достаточно слаба, даже тяжела. <…> На фронте, как вы видите, новостей хороших не так часто мы получаем", — указал он.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Смертельная ловушка". Украина получила удар в спину от союзника, пишут СМИ
Вчера, 12:06
По его словам, 2023 год во всех аспектах правления украинского политика оказался бесперспективным, а из-за провалов Зеленского украинцы теряют веру в скорою победу и какое-либо хорошее будущее.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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