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Балицкий: Запад сменит Зеленского, "как салфетку" - РИА Новости, 21.12.2023
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04:40 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/zelenskiy-1917120254.html
Балицкий: Запад сменит Зеленского, "как салфетку"
Балицкий: Запад сменит Зеленского, "как салфетку" - РИА Новости, 21.12.2023
Балицкий: Запад сменит Зеленского, "как салфетку"
Владимир Зеленский до последнего будет пытаться сохранить коммуникацию с Западом, но рано или поздно его просто поменяют, уверен губернатор Запорожской области... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T04:40
2023-12-21T04:40
владимир зеленский
запорожская область
украина
евгений балицкий
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский до последнего будет пытаться сохранить коммуникацию с Западом, но рано или поздно его просто поменяют, уверен губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Зеленский - это как макияж на лице девушки, понимаете? Сегодня один, завтра другой - какая разница, главное, чтобы нравилось. В данном случае, понимаете, Зеленский - это инструмент. Я его, во-первых, знаю, знал другим, конечно, человеком и понимаю, что он пойдет на все, что ему скажет Запад. Поэтому он будет до последнего пытаться сохранить с ними коммуникацию, но рано или поздно или он сделает ошибку, когда его просто сменят, как салфетку гигиеническую, или же спровоцируют эту ситуацию, или просто поменяют", - заявил Балицкий в интервью РИА Новости. По его словам, Запад относится к Зеленскому так же, как и к украинским солдатам. При этом глава Запорожской области полагает, что смена власти на Украине никак не повлияет на ситуацию на фронте. "Я думаю, что нет. Запад до последнего будут использовать, танцевать эту девушку, сколько у них получится это сделать. Потому что каждый погибший с обеих сторон, к сожалению, это все равно русский человек так или иначе… Потому что это все люди, которые бы приносили блага нашей родине, работая на предприятиях, работая в любой другой сфере", - добавил он.
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владимир зеленский, запорожская область, украина, евгений балицкий
Владимир Зеленский, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий
Балицкий: Запад сменит Зеленского, "как салфетку"

Балицкий: Зеленский будет пытаться сохранить связь с Западом, но его поменяют

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский до последнего будет пытаться сохранить коммуникацию с Западом, но рано или поздно его просто поменяют, уверен губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Зеленский - это как макияж на лице девушки, понимаете? Сегодня один, завтра другой - какая разница, главное, чтобы нравилось. В данном случае, понимаете, Зеленский - это инструмент. Я его, во-первых, знаю, знал другим, конечно, человеком и понимаю, что он пойдет на все, что ему скажет Запад. Поэтому он будет до последнего пытаться сохранить с ними коммуникацию, но рано или поздно или он сделает ошибку, когда его просто сменят, как салфетку гигиеническую, или же спровоцируют эту ситуацию, или просто поменяют", - заявил Балицкий в интервью РИА Новости.
По его словам, Запад относится к Зеленскому так же, как и к украинским солдатам. При этом глава Запорожской области полагает, что смена власти на Украине никак не повлияет на ситуацию на фронте.
"Я думаю, что нет. Запад до последнего будут использовать, танцевать эту девушку, сколько у них получится это сделать. Потому что каждый погибший с обеих сторон, к сожалению, это все равно русский человек так или иначе… Потому что это все люди, которые бы приносили блага нашей родине, работая на предприятиях, работая в любой другой сфере", - добавил он.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Владимир ЗеленскийЗапорожская областьУкраинаЕвгений Балицкий
 
 
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