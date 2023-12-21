https://ria.ru/20231221/zelenskiy-1917112292.html

Рогов назвал переговоры с Зеленским бессмысленными

Рогов назвал переговоры с Зеленским бессмысленными - РИА Новости, 21.12.2023

Рогов назвал переговоры с Зеленским бессмысленными

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что вести какие-либо переговоры с Владимиром Зеленским бессмысленно,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T01:15

2023-12-21T01:15

2023-12-21T01:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что вести какие-либо переговоры с Владимиром Зеленским бессмысленно, так как он не является самостоятельным субъектом для достижения каких-либо договоренностей. Ранее Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален. "Вести какие-либо переговоры с формальным главой оккупационной администрации внешних сил, которые захватили постукраинское пространство, бессмысленно и смешно. Зеленский не является самостоятельным субъектом для достижения каких-либо договоренностей и переговоров", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, вести какие-либо переговоры с Зеленским невозможно, так как он недоговороспособен. "Россия победит и изгонит оккупационную и чужеродную власть, засевшую в Киеве. А вот Зеленскому повезет, если он попадет в плен и окажется под трибуналом, организованном Россией. Тем самым он сможет сохранить себе жизнь, так как в противном случае Запад с легкостью расправится с таким отыгранным и не нужным им персонажем, который при этом слишком много знает", - сказал Рогов.

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россия, киев, в мире, владимир зеленский, владимир рогов