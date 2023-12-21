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Экс-адвокат Трампа Джулиани подал заявление о банкротстве

Экс-адвокат Трампа Джулиани подал заявление о банкротстве - РИА Новости, 21.12.2023

Экс-адвокат Трампа Джулиани подал заявление о банкротстве

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, столкнувшийся с многомиллионными издержками в связи со своим участием в нескольких судебных... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:11

2023-12-21T21:11

2023-12-21T21:11

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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, столкнувшийся с многомиллионными издержками в связи со своим участием в нескольких судебных процессах, подал заявление о банкротстве, говорится в обнародованных в четверг судебных документах. В документах, поданных юристом, его долги оцениваются на сумму "от 100 до 500 миллионов долларов", а общая стоимость принадлежащих ему активов — до 10 миллионов. При этом лишь в декабре суд в Вашингтоне обязал соратника Трампа выплатить почти 150 миллионов долларов двум сотрудникам избирательной кампании штата Джорджия, которых Джулиани обвинил в манипуляциях с бюллетенями. Экс-адвокат и сам неоднократно публично заявлял, что находится в тяжелом финансовом положении. В ходе процесса по делу о клевете против сотрудников избиркома в Джорджии он признавал, что обязательство выплатить многомиллионную компенсацию для него будет равносильно "гражданскому эквиваленту смертной казни". Процесс против Джулиани в Джорджии не единственный. В сентябре новый иск против Джулиани подал один из работавших с ним юристов, он считает, что тот недоплатил ему, и требует компенсацию в 1,3 миллиона долларов.

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в мире, джорджия, руди джулиани, сша, вашингтон (штат), дональд трамп