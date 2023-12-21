https://ria.ru/20231221/zayavlenie-1917350626.html
Экс-адвокат Трампа Джулиани подал заявление о банкротстве
Экс-адвокат Трампа Джулиани подал заявление о банкротстве - РИА Новости, 21.12.2023
Экс-адвокат Трампа Джулиани подал заявление о банкротстве
Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, столкнувшийся с многомиллионными издержками в связи со своим участием в нескольких судебных... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:11
2023-12-21T21:11
2023-12-21T21:11
в мире
джорджия
руди джулиани
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155481/74/1554817476_0:215:2873:1831_1920x0_80_0_0_c436e6f464b8033c167df0c3f33b6976.jpg
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, столкнувшийся с многомиллионными издержками в связи со своим участием в нескольких судебных процессах, подал заявление о банкротстве, говорится в обнародованных в четверг судебных документах. В документах, поданных юристом, его долги оцениваются на сумму "от 100 до 500 миллионов долларов", а общая стоимость принадлежащих ему активов — до 10 миллионов. При этом лишь в декабре суд в Вашингтоне обязал соратника Трампа выплатить почти 150 миллионов долларов двум сотрудникам избирательной кампании штата Джорджия, которых Джулиани обвинил в манипуляциях с бюллетенями. Экс-адвокат и сам неоднократно публично заявлял, что находится в тяжелом финансовом положении. В ходе процесса по делу о клевете против сотрудников избиркома в Джорджии он признавал, что обязательство выплатить многомиллионную компенсацию для него будет равносильно "гражданскому эквиваленту смертной казни". Процесс против Джулиани в Джорджии не единственный. В сентябре новый иск против Джулиани подал один из работавших с ним юристов, он считает, что тот недоплатил ему, и требует компенсацию в 1,3 миллиона долларов.
https://ria.ru/20231221/shtab-1917231712.html
джорджия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155481/74/1554817476_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_f3d3752b2a6cb6f2fbe6912fd209ec77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия, руди джулиани, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Джорджия, Руди Джулиани, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Экс-адвокат Трампа Джулиани подал заявление о банкротстве
Экс-адвокат Трампа Руди Джулиани подал заявление о банкротстве
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, столкнувшийся с многомиллионными издержками в связи со своим участием в нескольких судебных процессах, подал заявление о банкротстве, говорится в обнародованных в четверг судебных документах.
В документах, поданных юристом, его долги оцениваются на сумму "от 100 до 500 миллионов долларов", а общая стоимость принадлежащих ему активов — до 10 миллионов. При этом лишь в декабре суд в Вашингтоне
обязал соратника Трампа выплатить почти 150 миллионов долларов двум сотрудникам избирательной кампании штата Джорджия
, которых Джулиани обвинил в манипуляциях с бюллетенями.
Экс-адвокат и сам неоднократно публично заявлял, что находится в тяжелом финансовом положении. В ходе процесса по делу о клевете против сотрудников избиркома в Джорджии он признавал, что обязательство выплатить многомиллионную компенсацию для него будет равносильно "гражданскому эквиваленту смертной казни".
Процесс против Джулиани в Джорджии не единственный. В сентябре новый иск против Джулиани подал один из работавших с ним юристов, он считает, что тот недоплатил ему, и требует компенсацию в 1,3 миллиона долларов.
Предвыборный штаб Байдена сравнил Трампа с Гитлером