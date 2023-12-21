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Хабаровский радиотехнический завод стал ремонтировать танковые двигатели - РИА Новости, 21.12.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:34 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/zavod-1917146140.html
Хабаровский радиотехнический завод стал ремонтировать танковые двигатели
Хабаровский радиотехнический завод стал ремонтировать танковые двигатели - РИА Новости, 21.12.2023
Хабаровский радиотехнический завод стал ремонтировать танковые двигатели
Хабаровский радиотехнический завод получил контракт на ремонт танковых двигателей для нужд Восточного военного округа (ВВО), сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:34
2023-12-21T10:34
хабаровский край
россия
хабаровский край
михаил дегтярев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Хабаровский радиотехнический завод получил контракт на ремонт танковых двигателей для нужд Восточного военного округа (ВВО), сообщил РИА Новости губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. "В целях загрузки радиотехнического завода правительством края с предприятием на условиях единственного поставщика заключен контракт в интересах ВВО. Решен вопрос по определению ОА "ХРТЗ" поставщиком услуг по ремонту танковых двигателей для нужд ВВО. Выделение финансирования согласовано. Предприятием ведется работа по ремонту", - рассказал Дегтярев агентству. По его словам, в работе с Минпромторгом России оказано содействие заводу в расширении действующей лицензии в части включения ремонта колесной техники, капитального ремонта дизельных двигателей. "Правительство края выступает своеобразным драйвером к освоению, приобретению предприятием новых компетенций в области ремонта двигателей тяжелой гусеничной техники", - указал глава региона. Также он отметил, что правительством региона на постоянной основе ведется работа по оказанию содействия в загрузке предприятий оборонно-промышленного комплекса на поставку продукции, предназначенной для обеспечения потребностей специальной военной операции России на Украине. Так, ХРТЗ обеспечивается потребность ВС РФ в ремонте двигателей внутреннего сгорания боевых машин пехоты, тяжелой гусеничной техники. Дегтярев напомнил также, что с февраля 2022 года предприятия региона ремонтируют двигатели для БМП, выпускают средства маскировки, сетки и тенты для укрытия, а также армейские палатки. В сжатые сроки организовано производство тактических вездеходов (багги) "Ерофей" для силовых ведомств. До конца года запланирован ввод нового производственного корпуса, заключены прямые контракты на поставки двигателей и трансмиссий марки "ВАЗ" с завода изготовителя. Кроме того, в крае действует 27 мер поддержки участников военной спецоперации и членов их семей. Принят краевой закон о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно участникам СВО, удостоенным госнаград, а также членам их семей. Акционерное общество "Хабаровский радиотехнический завод", авторизированное СТО "МАЗ", более 70 лет работает в области ВПК. Предприятие специализируется на сервисном обслуживании средств зенитно-ракетных комплексов, автоматизированных систем управления, радиолокационных станций.
https://ria.ru/20231221/byudzhet-1917123024.html
https://ria.ru/20231220/tsentr-1916879231.html
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россия, хабаровский край, михаил дегтярев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Хабаровский край, Россия, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Хабаровский радиотехнический завод стал ремонтировать танковые двигатели

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Хабаровский радиотехнический завод получил контракт на ремонт танковых двигателей для нужд Восточного военного округа (ВВО), сообщил РИА Новости губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"В целях загрузки радиотехнического завода правительством края с предприятием на условиях единственного поставщика заключен контракт в интересах ВВО. Решен вопрос по определению ОА "ХРТЗ" поставщиком услуг по ремонту танковых двигателей для нужд ВВО. Выделение финансирования согласовано. Предприятием ведется работа по ремонту", - рассказал Дегтярев агентству.
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По его словам, в работе с Минпромторгом России оказано содействие заводу в расширении действующей лицензии в части включения ремонта колесной техники, капитального ремонта дизельных двигателей.
"Правительство края выступает своеобразным драйвером к освоению, приобретению предприятием новых компетенций в области ремонта двигателей тяжелой гусеничной техники", - указал глава региона.
Также он отметил, что правительством региона на постоянной основе ведется работа по оказанию содействия в загрузке предприятий оборонно-промышленного комплекса на поставку продукции, предназначенной для обеспечения потребностей специальной военной операции России на Украине. Так, ХРТЗ обеспечивается потребность ВС РФ в ремонте двигателей внутреннего сгорания боевых машин пехоты, тяжелой гусеничной техники.
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Дегтярев напомнил также, что с февраля 2022 года предприятия региона ремонтируют двигатели для БМП, выпускают средства маскировки, сетки и тенты для укрытия, а также армейские палатки. В сжатые сроки организовано производство тактических вездеходов (багги) "Ерофей" для силовых ведомств. До конца года запланирован ввод нового производственного корпуса, заключены прямые контракты на поставки двигателей и трансмиссий марки "ВАЗ" с завода изготовителя.
Кроме того, в крае действует 27 мер поддержки участников военной спецоперации и членов их семей. Принят краевой закон о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно участникам СВО, удостоенным госнаград, а также членам их семей.
Акционерное общество "Хабаровский радиотехнический завод", авторизированное СТО "МАЗ", более 70 лет работает в области ВПК. Предприятие специализируется на сервисном обслуживании средств зенитно-ракетных комплексов, автоматизированных систем управления, радиолокационных станций.
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Хабаровский крайРоссияХабаровский крайМихаил ДегтяревМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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