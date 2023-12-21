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Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявили в Генштабе - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/zapad-1917185665.html
Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявили в Генштабе
Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявили в Генштабе - РИА Новости, 21.12.2023
Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявили в Генштабе
Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, из-за этого потеряла актуальность реализация мер доверия в области европейской безопасности, заявил... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:10
2023-12-21T13:10
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, из-за этого потеряла актуальность реализация мер доверия в области европейской безопасности, заявил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "В условиях сохранения Западом курса на стратегическое поражение России реализация мер доверия в области европейской безопасности потеряла свою актуальность", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году. Он добавил, что российская сторона сохраняет приверженность выполнению своих обязательств по недопущению инцидентов, а также поддерживает имеющиеся линии связи для реагирования в кризисных ситуациях.
https://ria.ru/20231221/kontrol-1917181614.html
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россия, валерий герасимов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, В мире
Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявили в Генштабе

Генштаб: Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, из-за этого потеряла актуальность реализация мер доверия в области европейской безопасности, заявил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"В условиях сохранения Западом курса на стратегическое поражение России реализация мер доверия в области европейской безопасности потеряла свою актуальность", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.
Он добавил, что российская сторона сохраняет приверженность выполнению своих обязательств по недопущению инцидентов, а также поддерживает имеющиеся линии связи для реагирования в кризисных ситуациях.
БМП-3 ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Генштаб: ВС России расширяют контроль на всех направлениях в зоне СВО
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовВ мире
 
 
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