https://ria.ru/20231221/zapad-1917185665.html

Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявили в Генштабе

Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявили в Генштабе - РИА Новости, 21.12.2023

Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявили в Генштабе

Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, из-за этого потеряла актуальность реализация мер доверия в области европейской безопасности, заявил... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:10

2023-12-21T13:10

2023-12-21T13:10

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, из-за этого потеряла актуальность реализация мер доверия в области европейской безопасности, заявил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "В условиях сохранения Западом курса на стратегическое поражение России реализация мер доверия в области европейской безопасности потеряла свою актуальность", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году. Он добавил, что российская сторона сохраняет приверженность выполнению своих обязательств по недопущению инцидентов, а также поддерживает имеющиеся линии связи для реагирования в кризисных ситуациях.

https://ria.ru/20231221/kontrol-1917181614.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, валерий герасимов, в мире