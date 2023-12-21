https://ria.ru/20231221/zapad-1917185665.html
Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявили в Генштабе
Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявили в Генштабе - РИА Новости, 21.12.2023
Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявили в Генштабе
Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, из-за этого потеряла актуальность реализация мер доверия в области европейской безопасности, заявил... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:10
2023-12-21T13:10
2023-12-21T13:10
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, из-за этого потеряла актуальность реализация мер доверия в области европейской безопасности, заявил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "В условиях сохранения Западом курса на стратегическое поражение России реализация мер доверия в области европейской безопасности потеряла свою актуальность", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году. Он добавил, что российская сторона сохраняет приверженность выполнению своих обязательств по недопущению инцидентов, а также поддерживает имеющиеся линии связи для реагирования в кризисных ситуациях.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, валерий герасимов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, В мире
Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявили в Генштабе
Генштаб: Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России