https://ria.ru/20231221/zapad-1917181400.html

Герасимов заявил, что Россия и Запад могут усилить конфронтацию

Герасимов заявил, что Россия и Запад могут усилить конфронтацию - РИА Новости, 21.12.2023

Герасимов заявил, что Россия и Запад могут усилить конфронтацию

Есть перспективы усиления конфронтации Запада и России в политической и экономической сферах, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:55

2023-12-21T12:55

2023-12-21T12:55

россия

нато

валерий герасимов

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Есть перспективы усиления конфронтации Запада и России в политической и экономической сферах, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Европейский континент стал ареной противостояния Запада с Российской Федерацией в политической и экономической сферах. Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в альянс, наращивание военного присутствия войск НАТО в Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах, а также в Заполярье оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе с перспективами усиления конфронтации", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.

https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html

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Кирилл Волков

россия, нато, валерий герасимов, безопасность