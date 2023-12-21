Герасимов заявил, что Россия и Запад могут усилить конфронтацию
Герасимов: есть перспективы усиления конфронтации России и Запада
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов . Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Есть перспективы усиления конфронтации Запада и России в политической и экономической сферах, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"Европейский континент стал ареной противостояния Запада с Российской Федерацией в политической и экономической сферах. Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в альянс, наращивание военного присутствия войск НАТО в Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах, а также в Заполярье оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе с перспективами усиления конфронтации", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.