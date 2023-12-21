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МИД России пообещал ответ на рейдерский захват центра "Дом Москвы" в Риге - РИА Новости, 21.12.2023
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18:09 21.12.2023 (обновлено: 19:05 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/zakhvat-1917315096.html
МИД России пообещал ответ на рейдерский захват центра "Дом Москвы" в Риге
МИД России пообещал ответ на рейдерский захват центра "Дом Москвы" в Риге - РИА Новости, 21.12.2023
МИД России пообещал ответ на рейдерский захват центра "Дом Москвы" в Риге
Россия ответит на захват латвийскими спецслужбами культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:09
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия ответит на захват латвийскими спецслужбами культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова."Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.По информации российского посольства, ранее сегодня сотрудники спецслужб Латвии ворвались в здание культурно-делового центра. Работников начали допрашивать, у них также отобрали средства связи. На входе в "Дом Москвы" установили пост охраны, в помещениях описывают имущество и компьютерную технику.Латвия в последнее время предприняла множество недружественных шагов в адрес Москвы. В частности, в ноябре местный сейм принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать под угрозой конфискации. Это требование необходимо выполнить до 14 февраля 2024 года. В противном случае автомобили конфискуют, а затем их планируется передать на Украину. Кроме того, за езду на российском транспортном средстве, не зарегистрированном в прибалтийской республике, могут оштрафовать на сумму от 750 до 2000 евро.В понедельник глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила, что Рига планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку.Владимир Путин, комментируя действия Латвии, отмечал, что если в этой стране продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением.
https://ria.ru/20231219/latviya-1916619261.html
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москва, рига, латвия
Москва, Рига, Латвия
МИД России пообещал ответ на рейдерский захват центра "Дом Москвы" в Риге

Захарова: Россия ответит на рейдерский захват центра "Дом Москвы" в Риге

© Фото : Аккаунт Дом Москвы Рига в сети facebookДом Москвы в Риге
Дом Москвы в Риге - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Аккаунт Дом Москвы Рига в сети facebook
Дом Москвы в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия ответит на захват латвийскими спецслужбами культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
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По информации российского посольства, ранее сегодня сотрудники спецслужб Латвии ворвались в здание культурно-делового центра. Работников начали допрашивать, у них также отобрали средства связи. На входе в "Дом Москвы" установили пост охраны, в помещениях описывают имущество и компьютерную технику.
Латвия в последнее время предприняла множество недружественных шагов в адрес Москвы. В частности, в ноябре местный сейм принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать под угрозой конфискации. Это требование необходимо выполнить до 14 февраля 2024 года. В противном случае автомобили конфискуют, а затем их планируется передать на Украину. Кроме того, за езду на российском транспортном средстве, не зарегистрированном в прибалтийской республике, могут оштрафовать на сумму от 750 до 2000 евро.
В понедельник глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила, что Рига планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку.
Владимир Путин, комментируя действия Латвии, отмечал, что если в этой стране продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением.
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