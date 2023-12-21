https://ria.ru/20231221/zaes-1917127751.html

Российский командир высоко оценил готовность бойцов в районе ЗАЭС

Российский командир высоко оценил готовность бойцов в районе ЗАЭС - РИА Новости, 21.12.2023

Российский командир высоко оценил готовность бойцов в районе ЗАЭС

Командир мотострелкового батальона ВС РФ с позывным "Берсерк" рассказал РИА Новости, что на противоположном берегу Каховского водохранилища - "серьезный... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T07:40

2023-12-21T07:40

2023-12-21T07:40

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 21 дек - РИА Новости. Командир мотострелкового батальона ВС РФ с позывным "Берсерк" рассказал РИА Новости, что на противоположном берегу Каховского водохранилища - "серьезный противник", но российские подразделения, обороняющие район ЗАЭС, мотивированы и готовы к любым атакам: бойцы готовы на 9 баллов, а еще 1 балл - это дело случая. "По данным разведки, перед нами стоит очень серьезный противник, однако мы готовы отразить любое нападение со стороны ВСУ. Ребята все заряжены, мотивированы", - сказал "Берсерк". Командир мотострелкового батальона ВС РФ также сообщил, что благодаря работе командиров военные навыки бойцов находятся на высоком уровне. "Бойцы стали более заинтересованными и мотивированными и в любом случае готовы успешно выполнять боевые задачи, это без сомнений", - добавил он. Говоря об уровне готовности бойцов, он оценил ее на 9 баллов. "Я думаю, твердая девятка, и оставим все-таки 1 балл на дело случая", - резюмировал он. Ранее он же рассказывал РИА Новости, что мобилизованные бойцы мотострелкового подразделения ВС РФ, обороняющие берег Каховского водохранилища, проходят усиленную специальную физическую подготовку. Участники занятий развивают координацию, силу, гибкость и выносливость: упражняются в технике ударов и блокировок, тактике обороны и атаки, используют тренажеры и работают в парах. "Берсерк" лично проводит три занятия в неделю, чтобы обеспечить наилучшую подготовку своих бойцов.

https://ria.ru/20231220/tank-1916854367.html

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россия, безопасность