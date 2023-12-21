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В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2023
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в Черкасской области, заявило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T00:06
2023-12-21T00:06
2023-12-21T00:06
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черкасская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Черкасской области, заявило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах на севере Черкасской области", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Черкасской области была объявлена в 22.47. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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черкасская область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Черкасской области прогремел ряд взрывов