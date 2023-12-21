https://ria.ru/20231221/vzryv-1917142022.html

В доме в поселке под Казанью взорвался газ

В доме в поселке под Казанью взорвался газ - РИА Новости, 21.12.2023

В доме в поселке под Казанью взорвался газ

При взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в поселке под Казанью пострадали четыре человека, сообщило ГУ МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:13

2023-12-21T10:13

2023-12-21T12:33

происшествия

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. При взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в поселке под Казанью пострадали четыре человека, сообщило ГУ МЧС России по Татарстану."В 9:19 21 декабря поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, дом 7, в поселке Осиново Зеленодольского района", — уточнили в ведомстве.Как сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.По его информации, на месте работают три бригады скорой помощи, направлена бригада медицины катастроф. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В МЧС добавили, что проводится обследование поврежденных помещений. Силами администрации в осиновском доме культуры развернули пункт временного размещения.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20231221/krasnodar-1917125471.html

казань

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)