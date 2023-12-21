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В доме в поселке под Казанью взорвался газ
В доме в поселке под Казанью взорвался газ - РИА Новости, 21.12.2023
В доме в поселке под Казанью взорвался газ
При взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в поселке под Казанью пострадали четыре человека, сообщило ГУ МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:13
2023-12-21T10:13
2023-12-21T12:33
происшествия
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. При взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в поселке под Казанью пострадали четыре человека, сообщило ГУ МЧС России по Татарстану."В 9:19 21 декабря поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, дом 7, в поселке Осиново Зеленодольского района", — уточнили в ведомстве.Как сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.По его информации, на месте работают три бригады скорой помощи, направлена бригада медицины катастроф. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В МЧС добавили, что проводится обследование поврежденных помещений. Силами администрации в осиновском доме культуры развернули пункт временного размещения.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20231221/krasnodar-1917125471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в поселке под Казанью взорвался газ
В доме в поселке под Казанью взорвался газ, пострадали четыре человека
КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости.
При взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в поселке под Казанью пострадали четыре человека, сообщило
ГУ МЧС России по Татарстану.
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"В 9:19 21 декабря поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, дом 7, в поселке Осиново Зеленодольского района", — уточнили в ведомстве.
Как сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
По его информации, на месте работают три бригады скорой помощи, направлена бригада медицины катастроф. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В МЧС добавили, что проводится обследование поврежденных помещений.
Силами администрации в осиновском доме культуры развернули пункт временного размещения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Экстренные службы в Краснодаре не получали от жителей сообщений о взрывах