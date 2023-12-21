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В доме в поселке под Казанью взорвался газ - РИА Новости, 21.12.2023
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10:13 21.12.2023 (обновлено: 12:33 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/vzryv-1917142022.html
В доме в поселке под Казанью взорвался газ
В доме в поселке под Казанью взорвался газ - РИА Новости, 21.12.2023
В доме в поселке под Казанью взорвался газ
При взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в поселке под Казанью пострадали четыре человека, сообщило ГУ МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:13
2023-12-21T12:33
происшествия
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. При взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в поселке под Казанью пострадали четыре человека, сообщило ГУ МЧС России по Татарстану.&quot;В 9:19 21 декабря поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, дом 7, в поселке Осиново Зеленодольского района&quot;, — уточнили в ведомстве.Как сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.По его информации, на месте работают три бригады скорой помощи, направлена бригада медицины катастроф. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В МЧС добавили, что проводится обследование поврежденных помещений. Силами администрации в осиновском доме культуры развернули пункт временного размещения.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20231221/krasnodar-1917125471.html
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происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в поселке под Казанью взорвался газ

В доме в поселке под Казанью взорвался газ, пострадали четыре человека

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан/TelegramМесто взрыва газа в двухэтажном доме в поселке под Казанью. 21 декабря 2023
Место взрыва газа в двухэтажном доме в поселке под Казанью. 21 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан/Telegram
Место взрыва газа в двухэтажном доме в поселке под Казанью. 21 декабря 2023
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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. При взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в поселке под Казанью пострадали четыре человека, сообщило ГУ МЧС России по Татарстану.
«

"В 9:19 21 декабря поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, дом 7, в поселке Осиново Зеленодольского района", — уточнили в ведомстве.

Как сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
По его информации, на месте работают три бригады скорой помощи, направлена бригада медицины катастроф. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В МЧС добавили, что проводится обследование поврежденных помещений.
Силами администрации в осиновском доме культуры развернули пункт временного размещения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ПроисшествияКазаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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