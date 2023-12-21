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Захарова прокомментировала высказывания Прилепина об Узбекистане - РИА Новости, 21.12.2023
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19:24 21.12.2023 (обновлено: 21:15 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/vyskazyvaniya-1917332411.html
Захарова прокомментировала высказывания Прилепина об Узбекистане
Захарова прокомментировала высказывания Прилепина об Узбекистане - РИА Новости, 21.12.2023
Захарова прокомментировала высказывания Прилепина об Узбекистане
Высказывания писателя Захара Прилепина об Узбекистане и трудовой миграции в Россию не отражают позицию Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:24
2023-12-21T21:15
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узбекистан
захар прилепин
мария захарова
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Высказывания писателя Захара Прилепина об Узбекистане и трудовой миграции в Россию не отражают позицию Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Совершенно очевидно, что высказывания Захара Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации", — отметила дипломат.Говоря о миграционном вопросе, официальный представитель МИД подчеркнула, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортеров таких услуг. При этом стороны работают над тем, чтобы придать миграционному сотрудничеству более упорядоченный и взаимовыгодный характер."Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. И это не просто красивая фраза. Они действительно находятся на подъеме", — заявила Захарова.Дипломат добавила, что Россию и страны Центральной Азии объединяют тесные связи в различных сферах и государства всегда готовы прийти на помощь друг другу, что неоднократно подтверждалось делами: взаимная поддержка в период пандемии, гуманитарная помощь, поставки российских энергоносителей в период аномальных холодов в регионе.Как подчеркивал, в свою очередь, посол Олег Мальгинов, высказывания Прилепина не имеют ничего общего с позицией российского руководства в отношении Узбекистана. Дипломат пояснил, что Москва никогда не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность республики.В пресс-службе "Справедливой России — За правду" сообщили РИА Новости, что председатель фракции Сергей Миронов не слышал о заявлении Захара Прилепина и не знает о такой позиции однопартийца. Представители политсилы предположили, что слова писателя неверно интерпретировали.
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россия, узбекистан, захар прилепин, мария захарова, центральная азия, сергей миронов
Россия, Узбекистан, Захар Прилепин, Мария Захарова, Центральная Азия, Сергей Миронов
Захарова прокомментировала высказывания Прилепина об Узбекистане

Захарова: высказывания Прилепина об Узбекистане не отражают позицию Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД Роcсии Мария Захарова
Официальный представитель МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Официальный представитель МИД Роcсии Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Высказывания писателя Захара Прилепина об Узбекистане и трудовой миграции в Россию не отражают позицию Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Совершенно очевидно, что высказывания Захара Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации", — отметила дипломат.

Накануне Прилепин заявил, что "искренне стоит" на том, чтобы присоединять территории, откуда в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, это нужно, чтобы обучать их русскому языку "не здесь", а "там уже, в Узбекистане, допустим". В четверг в МИД республики вызвали российского посла Олега Мальгинова. Ведомство уточнило, что в Ташкенте восприняли слова писателя "с чувством глубокой озабоченности".

Говоря о миграционном вопросе, официальный представитель МИД подчеркнула, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортеров таких услуг. При этом стороны работают над тем, чтобы придать миграционному сотрудничеству более упорядоченный и взаимовыгодный характер.
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"Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. И это не просто красивая фраза. Они действительно находятся на подъеме", — заявила Захарова.
Дипломат добавила, что Россию и страны Центральной Азии объединяют тесные связи в различных сферах и государства всегда готовы прийти на помощь друг другу, что неоднократно подтверждалось делами: взаимная поддержка в период пандемии, гуманитарная помощь, поставки российских энергоносителей в период аномальных холодов в регионе.
Как подчеркивал, в свою очередь, посол Олег Мальгинов, высказывания Прилепина не имеют ничего общего с позицией российского руководства в отношении Узбекистана. Дипломат пояснил, что Москва никогда не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность республики.
В пресс-службе "Справедливой России — За правду" сообщили РИА Новости, что председатель фракции Сергей Миронов не слышал о заявлении Захара Прилепина и не знает о такой позиции однопартийца. Представители политсилы предположили, что слова писателя неверно интерпретировали.
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РоссияУзбекистанЗахар ПрилепинМария ЗахароваЦентральная АзияСергей Миронов
 
 
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