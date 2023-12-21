https://ria.ru/20231221/vygoda-1917299363.html

В Чехии рассказали о финансовой выгоде от конфликта на Украине

В Чехии рассказали о финансовой выгоде от конфликта на Украине - РИА Новости, 21.12.2023

В Чехии рассказали о финансовой выгоде от конфликта на Украине

Уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный заявил, что его страна получила финансовую выгоду от помощи Киеву, уточнив, что... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:21

2023-12-21T17:21

2023-12-21T17:21

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный заявил, что его страна получила финансовую выгоду от помощи Киеву, уточнив, что имеет в виду выплаты Чехии от союзников по НАТО за передачу техники Украине, а также резкое увеличение производства военной продукции и рабочую силу для экономики в виде украинских беженцев. "Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине еще больше... Так оно и есть", - заявил он в интервью Чешскому радио. Курс доллара к чешской кроне 1 к 22,33. По словам Копечного, деньги на поставку военной помощи Киеву Чехия не выделяла из бюджета, а получила от заграничных партнеров, в первую очередь от Дании, Нидерландов и США. При этом общая сумма полученных средств до сих пор подсчитывается, но только за 2023 год страна получила от Дании и Нидерландов более 1,5 миллиарда евро. Копечный добавил, что целиком сумма будет намного больше. Он также сообщил, что за два года конфликта крупнейшие производители военной продукции в Чехии - STV Group и Czechoslovak Group - увеличили производство крупнокалиберных боеприпасов на 600% и 700% соответственно. Копечный также выразил мнение, что беженцы с Украины стали большим плюсом для экономики Чехии, поскольку примерно 120 тысяч из них нашли работу в стране. Правительство может опубликовать в феврале экономическую статистику, чтобы показать, что конфликт на Украине обернулся "выгодой не только для оружейной промышленности", заявил он. В сентябре 2022 года министр обороны Чехии Яна Чернохова заявляла, что Чехия могла бы получить из фондов ЕС денежную компенсацию, которая бы покрыла до 80% военной помощи, посланной на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917246738.html

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, чехия, россия, сергей лавров, нато, чешское радио