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В Эстонии заявили, что не помешают голосованию на выборах президента России - РИА Новости, 21.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:04 21.12.2023 (обновлено: 21:05 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/vybory-1917349574.html
В Эстонии заявили, что не помешают голосованию на выборах президента России
В Эстонии заявили, что не помешают голосованию на выборах президента России - РИА Новости, 21.12.2023
В Эстонии заявили, что не помешают голосованию на выборах президента России
Эстония не будет мешать проведению голосования в посольстве России в Таллине в день президентских выборов в РФ, сообщил министр иностранных дел страны Маргус... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:04
2023-12-21T21:05
выборы президента россии — 2024
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 дек - РИА Новости. Эстония не будет мешать проведению голосования в посольстве России в Таллине в день президентских выборов в РФ, сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. Ранее руководитель парламентской партии Isamaa ("Отечество"), бывший глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить проведение в странах Европейского союза голосование на выборах президента России. "Что касается Эстонии, то, согласно Венской конвенции, у России есть право проводить выборы президента РФ на территории диппредставительства в Таллине. У Эстонии нет юридических оснований вмешиваться, что бы ни говорили некоторые политики", - сказал глава эстонского МИД порталу государственного телерадиовещания ERR. В то же время Цахкна осудил открытие избирательных пунктов в новых регионах РФ, назвав это "абсолютно неприемлемым". Член ЦИК РФ Павел Андреев в среду отмечал, что многие недружественные страны проявляют безмолвное противодействие организации российскими дипломатическими и консульскими учреждениями безопасного голосования граждан РФ на выборах президента в марте 2024 года. По его словам, ЦИК РФ сделает все, чтобы минимизировать такие ограничения. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html
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в мире, россия, урмас рейнсалу, эстония, таллин, владимир путин
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Урмас Рейнсалу, Эстония, Таллин, Владимир Путин
В Эстонии заявили, что не помешают голосованию на выборах президента России

МИД Эстонии: не будет помех при голосовании на выборах президента России

© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 21 дек - РИА Новости. Эстония не будет мешать проведению голосования в посольстве России в Таллине в день президентских выборов в РФ, сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.
Ранее руководитель парламентской партии Isamaa ("Отечество"), бывший глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить проведение в странах Европейского союза голосование на выборах президента России.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Президентские выборы в России под угрозой
Вчера, 08:00
«
"Что касается Эстонии, то, согласно Венской конвенции, у России есть право проводить выборы президента РФ на территории диппредставительства в Таллине. У Эстонии нет юридических оснований вмешиваться, что бы ни говорили некоторые политики", - сказал глава эстонского МИД порталу государственного телерадиовещания ERR.
В то же время Цахкна осудил открытие избирательных пунктов в новых регионах РФ, назвав это "абсолютно неприемлемым".
Член ЦИК РФ Павел Андреев в среду отмечал, что многие недружественные страны проявляют безмолвное противодействие организации российскими дипломатическими и консульскими учреждениями безопасного голосования граждан РФ на выборах президента в марте 2024 года. По его словам, ЦИК РФ сделает все, чтобы минимизировать такие ограничения.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Партия пенсионеров" поддержит Путина на президентских выборах
Вчера, 15:47
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияУрмас РейнсалуЭстонияТаллинВладимир Путин
 
 
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