В Эстонии заявили, что не помешают голосованию на выборах президента России
МИД Эстонии: не будет помех при голосовании на выборах президента России
© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 дек - РИА Новости. Эстония не будет мешать проведению голосования в посольстве России в Таллине в день президентских выборов в РФ, сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.
Ранее руководитель парламентской партии Isamaa ("Отечество"), бывший глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить проведение в странах Европейского союза голосование на выборах президента России.
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"Что касается Эстонии, то, согласно Венской конвенции, у России есть право проводить выборы президента РФ на территории диппредставительства в Таллине. У Эстонии нет юридических оснований вмешиваться, что бы ни говорили некоторые политики", - сказал глава эстонского МИД порталу государственного телерадиовещания ERR.
В то же время Цахкна осудил открытие избирательных пунктов в новых регионах РФ, назвав это "абсолютно неприемлемым".
Член ЦИК РФ Павел Андреев в среду отмечал, что многие недружественные страны проявляют безмолвное противодействие организации российскими дипломатическими и консульскими учреждениями безопасного голосования граждан РФ на выборах президента в марте 2024 года. По его словам, ЦИК РФ сделает все, чтобы минимизировать такие ограничения.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.