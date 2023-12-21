https://ria.ru/20231221/vybory-1917149092.html

Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах стартует 23 декабря

Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах стартует 23 декабря - РИА Новости, 21.12.2023

Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах стартует 23 декабря

Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начнется 23 декабря и будет продолжаться до конца января, сообщила сопредседатель... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:44

2023-12-21T10:44

2023-12-21T11:04

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начнется 23 декабря и будет продолжаться до конца января, сообщила сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской больницы №52, герой труда Марьяна Лысенко."С 23 декабря мы стартуем со сбором подписей, сбор будет продолжаться до конца января. Сейчас идёт очень активный инструктаж тех людей, которые будут стоять на точках, чтобы были правильно заполненные листы", - сказала Лысенко журналистам.Она также сообщила, что региональные штабы начнут свою работу в течении нескольких дней.Утром в четверг сопредседатели штаба по видеоконференцсвязи уже успели пообщаться с ОНФ, регионами и волонтерскими организациями, обсудить текущие задачи, добавила Лысенко.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин