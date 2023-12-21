https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

Президентские выборы в России под угрозой

Президентские выборы в России под угрозой - РИА Новости, 21.12.2023

Президентские выборы в России под угрозой

В то время как наша страна готовится к президентским выборам, на Западе за нас все уже решили. Выборы в России "плохие", "нерукопожатные",... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T08:00

2023-12-21T08:00

2023-12-21T08:05

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евросоюз

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аналитика

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В то время как наша страна готовится к президентским выборам, на Западе за нас все уже решили. Выборы в России "плохие", "нерукопожатные", "сфальсифицированные". Еще три месяца до голосования, а им уже все понятно.Нас вечно и голословно обвиняли в каком-то вмешательстве в выборы на Западе, искали загадочных "русских хакеров". Но сегодня мы видим не просто "вмешательство". Сегодня Запад организовал полноценную атаку на право наших граждан избирать лидера страны. Задействованы все средства давления — и СМИ, и пресловутый "админресурс", и киевские временщики, и эмигрантская шушера.Характерно, что в последнем, 12-м пакете санкций ЕС упоминаются сразу 14 представителей Центральной избирательной комиссии России. Чем же провинились перед Европой эти люди? Они же обеспечивают главный механизм демократии — всенародные выборы. Разве не этой демократии учили нас европейские деятели на протяжении десятилетий?Но вот незадача: российская демократия — она тоже, как оказалось, какая-то неправильная. Это не власть "демократов", это власть народа. Россияне голосуют за руководителей, которые улучшают жизнь в стране. Это очень не по-европейски, конечно. Там как-то удивительно складывается так, что к власти приходят политики, которые жизнь своих граждан последовательно ухудшают. И как граждане ни стараются, выковырять этих политиков из власти решительно невозможно.На наших глазах пресловутый золотой миллиард обнищал, обносился, не может наскрести денег на отопление и пытается перейти на диету из сверчков и жуков. И загнали его в эту ловушку удивительные люди, за которых кто-то когда-то проголосовал. Россия тем временем только богатела — это, скрипя зубами, признают даже наши противники.Немудрено, что европейские структуры регулярно высказывают свой "неодобрямс" российским выборам. В ПАСЕ этой осенью вообще договорились до того, что если мы изберем Путина в президенты, то они его признают нелегитимным. В ответ на это было бы логичным признать нелегитимной вообще всю мутную структуру под названием Европейский союз — в самом деле, кто все эти люди?И самое главное: кто их-то выбирал? Сидят какие-то неведомые миру бюрократы в Брюсселе, решают все за полмиллиарда человек. Ни у кого нет опыта публичной политики — недаром, кстати, они так позорятся, едва начинают выступать на людях.Очень смешно читать в американской The Washington Post регулярные вбросы типа "учитывая фальсификации российской избирательной системы". Нет доказательств, ничего — просто, как в позднем СССР, "есть мнение".Тем временем на родине американских журналистов популярнейшего политика, главного кандидата в президенты, таскают по судам, грозят огромными тюремными сроками и откровенно травят в СМИ. Выборы действующего президента сопровождались таким числом подделок, фальсификаций и скандалов, что пол-Америки до сих пор не верит в то, что Джо Байден победил законно.На последних промежуточных выборах в конгресс и сенат США демократы умудрились за счет вбросов бюллетеней, присланных по почте, протащить одного невменяемого кандидата — это страдающий от последствий тяжелого инсульта Джон Феттерман — и одного мертвого — это был Тони Делука, который скончался еще до выборов.На местных выборах в Берлине в 2021 году царило такое безобразие, что об этом вынуждены были написать даже дрессированные немецкие журналисты. Километровые очереди, отсутствие бюллетеней на участках, десятки тысяч неучтенных бюллетеней, попытки голосовать после закрытия участков. Что потом случилось с этими голосами, кто их и как подсчитывал?В этом безумии, как говорил шекспировский Полоний, "есть своя система". На самом деле страны, которые так любят учить Россию демократии, строят сегодня у себя жесточайшую диктатуру. Выборная демократия для нее лишь ширма. А чудаки и чудачки, изображающие из себя политиков, — это одноразовые, легко заменяемые марионетки, которые обслуживают интересы транснациональных капиталистов.Разумеется, "неизвестных отцов" этой диктатуры возмущает сама идея того, что российский народ смеет иметь свое мнение, самостоятельно избирать своих лидеров, вообще что-то решать в своей жизни. Помните, какое бешенство вызвали в 2014 году крымчане, которые толпами повалили на избирательные участки, чтобы проголосовать за возвращение домой?Западникам тогда было бесполезно что-то доказывать. Убеждать их: ну посмотрите, вот сотни тысяч русских людей, они хотят в Россию, это их решение, уважайте его. Нет, с той стороны несся сплошной визг "Вы все врете!".Это произошло потому, что они очень испугались. А сегодня им еще страшнее. Свободное волеизъявление огромного российского народа — это вызов всему миропорядку, основанному на неизвестно кем выдуманных правилах, всей изощренной и всеобъемлющей диктатуре западного "глубинного государства". Это пример другим странам, борющимся сегодня за свою независимость. Наши выборы — это еще и золотой стандарт демократии, той самой, от которой давно отказались на Западе. Короче, это чистая победа России. Ох как им не хочется ее признавать.

https://ria.ru/20231219/putin-1916787610.html

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

https://ria.ru/20231217/pravitelstvo-1916220219.html

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россия, джо байден, евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, европа, брюссель, аналитика