https://ria.ru/20231221/vtsiom-1917159844.html

ВЦИОМ рассказал, какое событие в уходящем году стало главным для россиян

ВЦИОМ рассказал, какое событие в уходящем году стало главным для россиян - РИА Новости, 21.12.2023

ВЦИОМ рассказал, какое событие в уходящем году стало главным для россиян

Военные действия, связанные с Украиной, стали главным событием уходящего года для 22% россиян, для 16% основными стали изменения, касающиеся экономики, для 8% - РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:23

2023-12-21T11:23

2023-12-21T11:29

вциом

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военные действия, связанные с Украиной, стали главным событием уходящего года для 22% россиян, для 16% основными стали изменения, касающиеся экономики, для 8% - события, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Респондентам предлагалось назвать три главных, на их взгляд, события уходящего года. Связанные с проведением спецоперации события - продвижение российской армии и провал украинского контрнаступления - назвали основными 22% россиян. Различные экономические события – от подъема и стабилизации экономики, роста ВВП до повышения цен на продукты, ЖКХ и бензин - были основными в 2023 году для 16% опрошенных. События, связанные с Путиным, предстоящие выборы президента, прямую линию, в качестве главных событий уходящего года назвали 8% россиян. Среди прочих ответов о главных событиях: внутренняя политика - 7%, внешняя политика - 4%, мятеж Евгения Пригожина - 3%, по 2% респондентов упомянули войну в Израиле, выставку на ВДНХ и социальную политику. Самым знаменательным событием в 2024 году по мнению 45% респондентов может стать победа в СВО и возвращение военнослужащих домой, 26% назвали важным событием выборы президента, 13% ожидают подъема экономики, повышения уровня жизни, снижения цен. Кроме того, у россиян довольно позитивные ожидания от наступающего года: 22% считают, что он будет весьма удачным, 41% сказали, что год в целом будет хорошим. Меньше трети (28%) думают, что 2024 год будет скорее трудным. Опрос ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 и 16 декабря среди 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20231221/vtsiom-1917157950.html

https://ria.ru/20231213/vtsiom-1915471722.html

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вциом, россия, владимир путин, украина